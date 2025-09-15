Miss Jalisco Yoana Gutiérrez niega complot contra Fátima Bosch ante ola de ataques: “Son injustos los comentarios agresivos”

La controversia que rodea a Miss Universe México 2025 sigue dando de qué hablar. (Infobae México / Jovani Pérez)

La controversia que rodea a Miss Universe México 2025 sigue dando de qué hablar. A varios días de la final del certamen, en la que Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue coronada como la nueva reina, el foco se ha desplazado a Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, quien se convirtió en el centro de atención cuando 27 concursantes que habían dejado el escenario, regresaron para abrazarla, en un gesto que fue interpretado como un acto de protesta.

Desde entonces, en redes sociales surgieron versiones que apuntaban a un supuesto complot para deslegitimar la victoria de Bosch.

Sin embargo, Yoana decidió romper el silencio y aclarar su postura. A través de sus historias de Instagram, la jalisciense compartió mensajes de apoyo de amigos, seguidores y figuras del medio del espectáculo, negando cualquier participación en una estrategia para sabotear la coronación.

La reacción de las aspirantes a Miss Universe México dividió opiniones. (Captura de pantalla, X)

Uno de los mensajes que replicó fue el del maquillista Iván Velasco, quien recordó haber convivido con Yoana en certámenes pasados y la describió como una persona respetuosa y profesional.

“Qué cruel que el fanatismo ciegue a las personas. Yoana no tiene la culpa de que sus compañeras decidieran abrazarla. El cariño no es obligado ni un compromiso. Ella no hizo nada malo más que recibir el cariño de sus compañeras”, escribió.

El gesto de las participantes generó opiniones divididas. Para algunos, fue un acto de sororidad hacia Gutiérrez; para otros, una muestra de descontento con el resultado final. En cualquier caso, la escena se viralizó en X —antes Twitter— y desató una ola de comentarios, muchos de ellos agresivos contra la representante de Jalisco.

Yoana Gutiérrez pidió un alto a los ataques. (@yoanagoficial, Instagram)

Por su parte, Fátima Bosch ha intentado dar por superada la controversia. En una entrevista tras su coronación, la creadora digital aseguró que la polémica quedó atrás y que está enfocada en su preparación rumbo a Miss Universe 2025, que se celebrará en Tailandia.

“La sororidad verdadera no se dice de dientes para afuera; se practica, y tristemente en este caso no se dio. Solo una puede ganar y hay que aprender a perder”, declaró.

Fátima Bosch, nueva Miss Universo México, cuestionó a las 27 aspirantes que se negaron a reconocer su triunfo Crédito: @ELPAJANAVARRO, X

Aun así, en redes sociales continúan los señalamientos de presunto influyentismo, señalando los vínculos políticos de la familia de Bosch. Estas especulaciones se suman a la narrativa de inconformidad de algunas concursantes, aunque la organización del certamen no ha emitido comentarios oficiales sobre el abandono masivo del escenario.

Mientras tanto, Yoana Gutiérrez reafirmó que su prioridad es mantener su imagen profesional y enfocarse en los compromisos que le esperan en su estado. “Gracias por todo el apoyo, yo seguiré dando lo mejor de mí y trabajando por Jalisco”, escribió en una de sus publicaciones.

La polémica parece lejos de apagarse, pero tanto Bosch como Gutiérrez han optado por mostrarse firmes y continuar con sus respectivos proyectos, buscando dejar atrás las tensiones que marcaron una de las finales más comentadas en la historia reciente del certamen.

Yoana Gutiérrez reafirmó que su prioridad es mantener su imagen profesional y enfocarse en los compromisos que le esperan en su estado. (@yoanagoficial, Instagram)