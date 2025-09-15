Fátima Bosch, nueva Miss Universe México, revela el motivo por el que 27 candidatas bajaron del escenario en su coronación

Fátima Bosch Miss Universe México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

Quienes en años recientes han afirmado que Miss Universe México ha perdido relevancia, hoy están obligados a observar el intenso debate que generó en plataformas digitales la final del certamen de belleza.

En X —antes Twitter—, la controversia no se limitó a los comentarios habituales sobre la apariencia de las finalistas; escaló hasta dejar al descubierto tensiones en la organización y acusaciones de presunto influyentismo en favor de Fátima Bosch.

Solo cuatro participantes felicitaron a Fátima Bosch. (@YaneliRuiz, X)

La coronación

El 13 de septiembre, la creadora digital Fátima Bosch, representante de Tabasco, recibió la corona y la banda que la convirtieron en la nueva representante de México rumbo al certamen internacional, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

Sin embargo, Bosch inició su reinado en medio de la polémica.

Fátima Bosch, nueva Miss Universo México, cuestionó a las 27 aspirantes que se negaron a reconocer su triunfo Crédito: @ELPAJANAVARRO, X

Lo que no se vio en televisión

Mientras era coronada, 27 de las 31 representantes decidieron abandonar el escenario en rechazo al resultado.

Bosch fue felicitada únicamente por las representantes de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas, lo que sorprendió a decenas de asistentes en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan, Jalisco.

Minutos después, el grupo de concursantes regresó para abrazar a Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, mientras gritaban “¡Jalisco!, ¡Jalisco!”.

Aunque en la transmisión oficial las cámaras se dirigieron a otros puntos del escenario, en X circularon videos de transmisiones en vivo donde se observa el respaldo de las concursantes hacia Miss Jalisco.

La acción fue interpretada como una muestra de inmadurez; sin embargo, adquirió otro matiz cuando Fátima Bosch reconoció públicamente su ruptura con el resto de las participantes.

Indicó que durante la primera etapa de la competencia existió unión entre las concursantes, pero la presión de las finales fracturó al grupo.

Al ser cuestionada sobre la reacción de las demás, Bosch las acusó de no representar los valores que promueve Miss Universe: “La sororidad verdadera no se dice de dientes para afuera; se practica, y tristemente en este caso no se dio”.

Lamentó que solo unas cuantas aspirantes tuvieran la madurez de aceptar el resultado: “Yo invito a que haya una verdadera sororidad. El certamen fue precioso, pero también hay que entender que solo una puede ganar; hay que aprender a perder. Hay niñas lindas que te apoyan y otras no, pero así es esto”, expresó.

La reacción de las aspirantes a Miss Universe México dividió opiniones. (Captura de pantalla, X)

Acusaciones de presunto influyentismo

Más allá de las críticas a la actitud de las concursantes, surgieron señalamientos de influyentismo debido a las conexiones políticas de la familia de Fátima Bosch.

En una publicación ampliamente difundida en X, usuarios cuestionaron su coronación: “No quiero pensar que Miss Universe México 2025 ya se convirtió en un certamen burocrático. La tía de Fátima es Mónica Fernández Balboa, exsenadora morenista por Tabasco y actual directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El padre, Bernardo Bosch Hernández, es asesor principal de Pemex y el hermano es asesor en el Senado de la República. ¿Casualidad o palanca?”

El texto se acompañó de imágenes de sus familiares posando junto a actores políticos de Tabasco y de alcance nacional.

Fátima Bosch responde

En una reciente entrevista para el matutino Sale el Sol, Bosch afirmó que la polémica había quedado en segundo plano y que estaba enfocada en su preparación para Miss Universo.

En un tono más relajado, se refirió a sus compañeras y afirmó que la organización elige a la candidata más preparada. Aunque dijo no compartir su reacción, les envió buenos deseos, en un gesto por dejar atrás la controversia.

Usuarios de X especularon sobre posible influyentismo en el certamen de belleza. (Captura de pantalla, X)