México

Atrapan a 15 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van varias mujeres rescatadas

Los operativos fueron llevados a cabo luego de recibir denuncias anónimas por parte de vecinos de las localidades

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
(GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)
(GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

Detuvieron a 10 hombres durante operativo desplegado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas (FGJEZ), en el municipio de Fresnillo. La detención ocurrió la mañana de este 6 de septiembre, luego de atender denuncias que fueron hechas por vecinos del lugar.

(Fb: Fiscalía General de Justicia
(Fb: Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas)

Por lo anterior, agentes de la fiscalía realizaron acciones inmediatas, que les permitieron ubicar el predio denunciado, perteneciente a un hotel de la zona norte del municipio, y llevar a cabo un cateo en el que pudieron localizar y liberar a varias mujeres que se encontraban privadas de su libertad, además de la detención de 10 hombres por acciones relacionadas al delito de trata de personas.

Más tarde se dio a conocer sobre una segunda denuncia en otro hotel de la zona, en el que fueron liberadas varias mujeres, incluyendo una de nacionalidad extranjera, y la de la detención de cinco hombres.

(Fb: Fiscalía General de Justicia
(Fb: Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas)

<b>Zacatecas: Segundo estado con mayor tasa de trata de personas </b>

(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Con la cantidad de 10 víctimas y una tasa de 1.14 por cada 100 mil mujeres, Zacatecas se convierte en el segundo estado con mayor tasa de trata de personas, por debajo de Quintana Roo, quien presenta 103 víctimas y una tasa de 9.87.

Según el informe publicado en junio de este año, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre incidencia delictiva contra las mujeres, el promedio nacional de 0.40.

Por otra parte, en México según datos recabados por Amnistía Internacional, durante los meses de enero a junio de 2024 se reportaron un total de 185 casos de víctimas del delito de trata de personas, y al final del año 2023 se registraron 382 casos.

Para lo Organización de las Naciones Unidas (ONU), el delito de trata de personas no es aislado en México, pues asegura que este se ha convertido en una forma en que el crimen organizado opera en diversas actividades ilícitas, además de aprovechar las diversas omisiones que las autoridades pueden tener.

Además, han recalcado la importancia de seguir fortaleciendo la legislación, así como la prevención y la cooperación internacional para combatir eficazmente la trata de personas en todos los estados del país. Por ello, entidades como Ciudad de México, Chiapas, Baja California, Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo, han implementado medidas para prevenir la trata de personas y ver los casos con una perspectiva más enfocada a la protección de los derechos de todas las víctimas.

Temas Relacionados

ZacatecasTrata de personasFresnilloNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

El sonorense volverá al ring luego de haber perdido contra el Vaquero Navarrete el año pasado

Óscar Valdez vs Ricky Medina:

Alfonso Durazo destaca al gabinete de Sheinbaum, más de 500 mil sonorenses acceden a programas sociales

La mandataria confirmó el impulso de un programa ganadero en el que invertirán más de 800 mil pesos

Alfonso Durazo destaca al gabinete

Estos son los riesgos de tomar vitaminas

Organismos internacionales insisten en priorizar alimentos variados

Estos son los riesgos de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Minuto a minuto al interior del reality show

La Casa de los Famosos

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Ometepec, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Repatrian a México a Jesús

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

“En el Camino”, del director mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

DEPORTES

Óscar Valdez vs Ricky Medina:

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño