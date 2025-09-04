Cómo preparar un jugo de moras con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Un jugo fresco preparado con moras, pero con un toque proteico especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es uno de los nutrientes esenciales en los programas de entrenamiento de fuerza y musculación. Quienes asisten con regularidad al gimnasio suelen incrementar sus requerimientos de proteína para favorecer la recuperación y el crecimiento muscular tras el esfuerzo físico.

Durante el ejercicio, especialmente en rutinas de levantamiento de pesas, se producen microdesgarros en las fibras musculares. La proteína aporta los aminoácidos necesarios para reparar y reconstruir estos tejidos, un proceso que está directamente relacionado con el aumento de la masa muscular. Además, el consumo adecuado de proteína ayuda a conservar el músculo durante periodos de pérdida de peso y a mantener una sensación de saciedad.

Las fuentes de proteína incluyen alimentos como carnes magras, pescado, huevos, productos lácteos, legumbres y suplementos en polvo (proteína de suero, caseína, vegetales). La elección depende de los objetivos y necesidades individuales. Se recomienda distribuir el consumo de proteína a lo largo del día para optimizar la síntesis muscular.

Una forma de usar la proteína en polvo es mezclandola con un jugo de frutas, sobre todo si quieres consumir suplementos pero evitar productos como la leche. Aquí te damos una receta de esta alternativa.

Jugo de moras con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta

1 taza de moras frescas o congeladas

1 medida (aproximadamente 30 g) de proteína en polvo, sabor neutro o vainilla

1 taza de agua fría

Jugo de medio limón

Hielo al gusto

Endulzante bajo en calorías (opcional)

Preparación:

1. Lava las moras si son frescas.

2. Coloca las moras, agua, proteína en polvo y jugo de limón en una licuadora.

3. Mezcla hasta que la bebida tenga una textura homogénea.

4. Añade hielo y endulzante si deseas, licúa otro instante.

5. Sirve frío.

Beneficios de cada ingrediente

Conoce los beneficios de este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moras: Son fuente de antioxidantes naturales, como antocianinas y vitamina C, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo y fortalecen el sistema inmunológico. Su aporte de fibra contribuye a la salud digestiva y promueve la saciedad.

Proteína en polvo: Favorece la reparación y recuperación muscular luego del ejercicio; también ayuda a mantener la masa muscular y a aumentar la sensación de saciedad, siendo útil en dietas para controlar el peso.

Agua: Facilita la hidratación, esencial para el funcionamiento general del organismo y el rendimiento físico.

Jugo de limón: Potencia el sabor y añade vitamina C, que promueve la absorción de hierro y contribuye a las defensas inmunológicas.

Hielo: Refresca la bebida y eleva su poder hidratante, especialmente en días calurosos.