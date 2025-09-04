México

Cómo preparar un jugo de moras con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta refrescante bebida es buenísima para después del gimnasio

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Un jugo fresco preparado con
Un jugo fresco preparado con moras, pero con un toque proteico especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es uno de los nutrientes esenciales en los programas de entrenamiento de fuerza y musculación. Quienes asisten con regularidad al gimnasio suelen incrementar sus requerimientos de proteína para favorecer la recuperación y el crecimiento muscular tras el esfuerzo físico.

Durante el ejercicio, especialmente en rutinas de levantamiento de pesas, se producen microdesgarros en las fibras musculares. La proteína aporta los aminoácidos necesarios para reparar y reconstruir estos tejidos, un proceso que está directamente relacionado con el aumento de la masa muscular. Además, el consumo adecuado de proteína ayuda a conservar el músculo durante periodos de pérdida de peso y a mantener una sensación de saciedad.

Las fuentes de proteína incluyen alimentos como carnes magras, pescado, huevos, productos lácteos, legumbres y suplementos en polvo (proteína de suero, caseína, vegetales). La elección depende de los objetivos y necesidades individuales. Se recomienda distribuir el consumo de proteína a lo largo del día para optimizar la síntesis muscular.

Una forma de usar la proteína en polvo es mezclandola con un jugo de frutas, sobre todo si quieres consumir suplementos pero evitar productos como la leche. Aquí te damos una receta de esta alternativa.

Jugo de moras con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo
Así se prepara este jugo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta

  • 1 taza de moras frescas o congeladas
  • 1 medida (aproximadamente 30 g) de proteína en polvo, sabor neutro o vainilla
  • 1 taza de agua fría
  • Jugo de medio limón
  • Hielo al gusto
  • Endulzante bajo en calorías (opcional)

Preparación:

1. Lava las moras si son frescas.

2. Coloca las moras, agua, proteína en polvo y jugo de limón en una licuadora.

3. Mezcla hasta que la bebida tenga una textura homogénea.

4. Añade hielo y endulzante si deseas, licúa otro instante.

5. Sirve frío.

Beneficios de cada ingrediente

Conoce los beneficios de este
Conoce los beneficios de este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Moras: Son fuente de antioxidantes naturales, como antocianinas y vitamina C, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo y fortalecen el sistema inmunológico. Su aporte de fibra contribuye a la salud digestiva y promueve la saciedad.
  • Proteína en polvo: Favorece la reparación y recuperación muscular luego del ejercicio; también ayuda a mantener la masa muscular y a aumentar la sensación de saciedad, siendo útil en dietas para controlar el peso.
  • Agua: Facilita la hidratación, esencial para el funcionamiento general del organismo y el rendimiento físico.
  • Jugo de limón: Potencia el sabor y añade vitamina C, que promueve la absorción de hierro y contribuye a las defensas inmunológicas.
  • Hielo: Refresca la bebida y eleva su poder hidratante, especialmente en días calurosos.

Temas Relacionados

JugoMorasProteínaGimnasioEjercicioMasa MuscularMúsculosPesasBienestarSaludEstilo de Vidamexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Cómo usar agua oxigenada para limpiar el inodoro una vez por semana

Este producto es una excelente alternativa a otros químicos más fuertes que pueden ser nocivos para la salud

Cómo usar agua oxigenada para

La SSC te dice cómo detectar fraudes de inversión en internet

Los ciberdelincuentes perfeccionan sitios y aplicaciones con apariencia profesional para captar víctimas

La SSC te dice cómo

Secretaría del Bienestar suspende trámites de programas sociales por huracán Lorena en estos estados

También se confirmó que los pagos programados para el bimestre septiembre-octubre no se verán afectados y a través de canales oficiales anunciarán la reanudación de actividades

Secretaría del Bienestar suspende trámites

Lorena modifica su trayectoria pero causará lluvias torrenciales en Baja California

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 km/h

Lorena modifica su trayectoria pero

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con Pepe Aguilar y sus hermanos tras burlas en su contra: “No somos iguales”

El hijo mayor del intérprete de “Por mujeres como tú” se sinceró sobre la polémica que ha protagonizado en redes sociales

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los narcos que

Estos son los narcos que Sheinbaum podría solicitar a EEUU en extradición, según Jesús Lemus

Renuncia coordinador operativo de Seguridad en Baja California por presunta agresión a periodista Jorge Heras

Aseguran fentanilo y heroína escondidos entre botellas de agua en un tractocamión en Sonora

Qué grupo criminal opera en Tixtla, municipio de Guerrero donde asesinaron a Hossein Nabor Guillén

Reportan envío de 30 presuntos miembros peligrosos del Cártel de Sinaloa a penal de máxima seguridad en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con Pepe Aguilar y sus hermanos tras burlas en su contra: “No somos iguales”

Muerte de Giorgio Armani revive ‘maldición de Aaron Ramsey’: estos famosos han fallecido tras un gol del jugador de Pumas

Mexicanos advierten con memes a Lady Gaga que podría estar poseída por “zapear” a las muñecas de Xochimilco

Periodista recuerda desagradable experiencia que tuvo con Pepe Aguilar en el pasado: “Un sangrón”

Esposa de Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos México, podría estar esperando su primer hijo en común

DEPORTES

Reportan acuerdo entre FIFA y

Reportan acuerdo entre FIFA y Estadio Azteca para que dueños de palcos conserven sus lugares para el Mundial 2026

Fallo judicial en favor del América podría hacer que partidos se jueguen con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

Carlos Hermosillo y su consejo a Santiago Gimenez por quedarse en el Milan

¿Quién fue el último equipo que consiguió el ascenso de manera deportiva en la Liga MX?

Álvaro Morales dejaría ESPN tras 22 años; esto se sabe de la oferta que habría recibido