Cae “La Dueña” y su banda, se dedicaba al tráfico de personas migrantes en cinco estados de México

La FGR logra vinculación a proceso y prisión preventiva para seis presuntos integrantes de red de tráfico de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla dictara vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra seis personas, a quienes se les atribuye la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

De acuerdo con la FGR, esta decisión judicial se tomó tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público de la Federación (MPF), que también obtuvo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

“Los ahora imputados presuntamente forman parte de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes”, detalló la Fiscalía.

Los detenidos son acusados de delincuencia organizada con fines de tráfico de migrantes en cinco estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detenidos en megaoperativo

De acuerdo con la carpeta de investigación, los imputados Lirio Jailene Martínez Rodríguez, alias “La Dueña” o “La China”; Ludwing Yael Martínez Netro; Rogelio González San Juan; Jessica Berenice Martínez, conocida como “Jessi” o “Gris”; Daniela Elizabeth Rendón Bárcenas; y Marcos Candia Mani, formarían parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de migrantes.

Las auLas actividades de este grupo se habrían concentrado principalmente en los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, las ejecuciones de las órdenes de aprehensión se realizaron en distintos puntos del país, Lirio “M” fue capturada en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ludwing “M” y Jessica “M” en Cárdenas, San Luis Potosí; Rogelio “G” en Juárez, Nuevo León; Daniela “R” en San Luis Potosí y Marcos “C” en la autopista Cuacnopalan-Tehuacán, Puebla.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la FGR, fue la instancia encargada de coordinar las acciones que derivaron en la detención y posterior vinculación a proceso de los presuntos integrantes de esta red.

De acuerdo con la FGR, la organización criminal a la que se les vincula operaba en una amplia franja del territorio nacional, enfocando sus actividades ilícitas en el tráfico de personas migrantes.

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada coordinó la captura de los imputados en distintas entidades.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Información en desarrollo...