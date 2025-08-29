Quién es el quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’, según encuesta

(VIx)

El domingo 31 de agosto se llevará a cabo la quinta gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y siete, de los ocho nominados de la semana, lucharán por permanecer en la competencia.

Y es que uno de los habitantes nominados esquivará el proceso de eliminación gracias a la salvación, solo falta determinar quién será.

Los nominados son: Facundo, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Aarón Mercury, Abelito, Mar Contreras y Mariana Botas.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién será el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México?

La decisión sobre quién abandona ‘La Casa de los Famosos México’ depende exclusivamente del público, por lo que todos los habitantes nominados se someten a un proceso de votación.

Debido a ello, es imposible saber quién será el participante eliminado antes de la gala de eliminación; no obstante, algunos tiktokers y programas de espectáculos realizan encuestas a través de redes sociales.

Tal es el caso de Endemol, pues la casa productora del reality show realiza una encuesta semanal en su canal de Telegram sobre quién podría ser el habitante eliminado.

(TikTok: @mitchchismeyuber)

De acuerdo con los primeros datos arrojados por su encuesta de esta semana, Facundo o Mariana Botas podrían ser eliminados. Y es que ambos tan solo cuentan con 8 por ciento de votos a favor.

Sigue Dalílah Polanco con 9 por ciento, Abelito con 10 por ciento, Mar Contreras y Alexis Ayala con 11 por ciento, Aaron Mercury con 16 por ciento y Aldo de Nigris con 27 por ciento de votos a favor.

Aldo de Nigris y Alexis Ayala vs Shiky por la salvación

Los habitantes compitieron por el derecho a enfrentarse al líder de la semana por la salvación.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

En esta ocasión, Aldo de Nigris y Alexis Ayala consiguieron superar a sus compañeros en una prueba de memoria y el viernes 29 de agosto enfrentarán a Shiky por la salvación; ambos tienen contemplado quitar a Mar Contreras de la placa de nominados.

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

1. Ingresa a la página oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

(Captura de pantalla YouTube)

2. Elige al habitante nominado que deseas apoyar para que permanezca en la casa.

3. Si dispones de una cuenta Vix Premium, puedes distribuir hasta 10 votos diarios entre los participantes nominados de tu elección.

4. Haz clic en “enviar” para registrar tu voto.

El periodo para votar es de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas. Todos los usuarios pueden emitir un voto por día, pero quienes cuentan con una cuenta Vix Premium tienen derecho a repartir 10 votos diarios.

Cabe recordar que Olivia Collins fue la primera eliminada de la temporada, le siguieron Adrián Di Monte, Ninel Conde y Priscila Valverde.