México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 28 de agosto?

Aldo de Nigris reveló que salvará a Mar Contreras si gana la salvación

Por Adriana Castillo

Guardar
19:28 hsHoy

Los habitantes consiguieron colocar 216 piezas en los tendederos; La Jefa no ha revelado cuántas eran necesarias para conseguir el 100 por ciento del presupuesto semanal.

18:53 hsHoy

Los habitantes se preparan para concluir la prueba por el presupuesto semanal.

17:04 hsHoy

Aldo de Nigris revela a quién quitará de la placa de nominados si gana la salvación

Durante la mañana de este jueves 28 de agosto, el influencer aprovechó un momento de soledad para hablar con el público y reveló que salvará a Mar Contreras si se queda con la salvación.

“Si la gano, se la voy a dar a Mar”, dijo.

16:44 hsHoy

La Jefa despierta a los habitantes

16:18 hsHoy

Priscila Valverde revela si perdona a Mar Contreras por darle pasta del piso en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

La modelo fue la cuarta eliminada de este programa de Televisa

Por Armando Pereda

La actriz fue la cuarta
La actriz fue la cuarta eliminada de este programa - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El momento en que Mar Contreras colocó en el plato de Priscila Valverde un poco de pasta que se había caído al suelo se convirtió en uno de los episodios más comentados de La Casa de los Famosos México 3.

Leer la nota completa
15:47 hsHoy

Mariana Botas recibe sudaderas tras polémica con Aldo de Nigris

La actriz y conductora se quejó con los habitantes de LCDLFM porque su equipo le envió sudaderas que no pidió. Esto podría estar relacionado con la controversia que desató en redes tras ‘robarle’ una sudadera a Aldo de Nigris porque supuestamente tenía mucho frio.

“Me mandaron varias sudaderas que no pedí, piensan que tenemos mucho frio”, dijo.

(Vix)
(Vix)
14:17 hsHoy

Dalilah Polanco NO se va de La Casa de los Famosos México: esto le dijo al público tras vivir una crisis emocional

La actriz comparte su preocupación por la percepción externa y la dificultad de mantener su esencia bajo la mirada de millones

Por Luis Angel H Mora

Dalilah Polanco no se va
Dalilah Polanco no se va de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La permanencia de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México sorprendió a la audiencia y generó debate en redes sociales. Tras fuertes rumores de que la actriz abandonaría el reality, finalmente se confirmó que seguirá en la competencia y explicó su decisión con una reflexión honesta sobre el impacto emocional de la experiencia y la presión de la exposición pública.

Leer la nota completa
13:57 hsHoy

Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025′

Todos los domingos se dará a conocer al eliminado de la semana

Por Adriana Castillo

Televisa comparte los primeros promos
Televisa comparte los primeros promos oficiales de La Casa de los Famosos México 3: “¿Están listos?” (Televisa)

Ya arrancó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y con ello las nominaciones.

Leer la nota completa
12:56 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

La quinta gala de nominación de LCDLFM fue diferente, pues ‘La Jefa’ llevó a cabo una dinámica donde los votos de cada habitante cambiaron al azar.

  • Mariana Botas:2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Aarón Mercury
  • Shiky: 2 puntos a Aldo De Nigris y 1 punto a Alexis Ayala
  • Elaine Haro: 2 puntos a Facundo y 1 punto a Aldo De Nigris
  • Aldo De Nigris: 2 puntos a Facundo y 1 a Dalílah Polanco
  • Dalilah Polanco: 2 puntos a Aldo De Nigris y 1 punto a Aarón Mercury
  • Mar Contreras: 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Facundo
  • Abelito: 2 puntos a Facundo y 1 a Mariana Botas
  • Aaron Mercury: 2 puntos a Dalílah Polanco 1 punto a Facundo
  • Guana: 2 puntos a Facundo y 1 a Abelito
  • Nominaron con ruleta:
  • Alexis Ayala: -3 puntos a Facundo y -1 punto a Mariana Botas
  • Facundo:1 punto a Abelito y 2 puntos a Mar Contreras
(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)
12:44 hsHoy

8 habitantes en la placa de nominados

El miércoles 27 de agosto se llevó a cabo la quinta gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ y 8 habitantes entraron a la placa.

Ellos son:

  • Facundo nominado con 7 puntos.
  • Aldo De Nigris nominado con 5 puntos.
  • Alexis Ayala nominado con 3 puntos.
  • Dalílah Polanco nominada con 3 puntos.
  • Aarón Mercury nominado con 2 puntos.
  • Mar Contreras nominada con 2 puntos.
  • Abelito nominado con 2 puntos.
  • Mariana Botas nominada con 2 puntos.
(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoVixFacundoAldo de NigrisAlexis AyalaMariana Botasmexico-entretenimiento

Últimas noticias

Mató a su madre a martillazos, familiares lo detuvieron tras crimen en Jardines de Cuitzillo

Vecinos alertaron a emergencias por gritos en una vivienda, donde una mujer fue hallada sin vida y su hijo fue entregado a la policía

Infobae

Hallan cuatro cuerpos en estado de descomposición en cerro de Michoacán

Autoridades desplegaron un operativo forense tras recibir una denuncia anónima sobre posibles delitos en Huaniqueo

Hallan cuatro cuerpos en estado

“Alito no estás solo”: simpatizantes del PRI marchan en apoyo a Alejandro Moreno tras confrontación con Noroña

Decenas de personas se reunieron en la Diana Cazadora para marchar hacia el Senado, mostraron apoyo al líder del PRI luego del altercado con Fernández Noroña

Infobae

Día del Abuelo en México: historia y las 10 frases que marcaron generaciones

Son parte fundamental de las familias mexicanas y pasaron de ser los apapachadores de sus nietos a los favoritos por su humor y grandes experiencias de vida

Día del Abuelo en México:

CURP biométrica: promesas de modernización frente a temores de exclusión digital

Es necesario equilibrar el proceso de digitalización administrativa y la protección de datos personales

CURP biométrica: promesas de modernización

ÚLTIMAS NOTICIAS

Decimatio, el terrible origen del

Decimatio, el terrible origen del término diezmar y su vínculo con los castigos romanos

Gran operativo en Chacabuco contra las caravanas de motociclistas: 16 allanamientos y 5 detenidos

Flores aromáticas para balcones: siete especies ideales para plantar en primavera

El caso del cine porno de Ciudadela: detuvieron a un tercer acusado de explotar sexualmente a mujeres trans

Inflación: el impacto del dólar en los precios fue leve y el índice de agosto sería cercano al 2%

INFOBAE AMÉRICA

El arte argentino conquista Roma

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

La Casa Blanca afirmó que Maduro lidera “un cartel narcoterrorista”: “Trump está dispuesto a usar todos los recursos del poder de Estados Unidos”

La TSA prohibió estos accesorios de viaje populares: estas son las opciones que aún se pueden llevar en el equipaje

La presunta hija secreta de Freddie Mercury arremetió contra la biopic “Bohemian Rhapsody”: “Está llena de falsedades”

EEUU advierte sobre una serie de hackeos chinos que afectaron a más de 600 empresas en 80 países

DEPORTES

River Plate buscará el pase

River Plate buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión: hora, TV y formaciones

Lewis Hamilton habló por primera vez tras poner en duda su futuro en Ferrari: “No ha sido lo más agradable”

Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2025/26: los detalles de los cruces y los partidos más esperados

Milei volvió a criticar a Riquelme: “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Mateo Briseño, jugador de 15 años de las inferiores de Atlético Tucumán