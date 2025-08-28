¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 28 de agosto?

Los habitantes consiguieron colocar 216 piezas en los tendederos; La Jefa no ha revelado cuántas eran necesarias para conseguir el 100 por ciento del presupuesto semanal.
Los habitantes se preparan para concluir la prueba por el presupuesto semanal.
Durante la mañana de este jueves 28 de agosto, el influencer aprovechó un momento de soledad para hablar con el público y reveló que salvará a Mar Contreras si se queda con la salvación.
“Si la gano, se la voy a dar a Mar”, dijo.
El momento en que Mar Contreras colocó en el plato de Priscila Valverde un poco de pasta que se había caído al suelo se convirtió en uno de los episodios más comentados de La Casa de los Famosos México 3.
La actriz y conductora se quejó con los habitantes de LCDLFM porque su equipo le envió sudaderas que no pidió. Esto podría estar relacionado con la controversia que desató en redes tras ‘robarle’ una sudadera a Aldo de Nigris porque supuestamente tenía mucho frio.
“Me mandaron varias sudaderas que no pedí, piensan que tenemos mucho frio”, dijo.
La permanencia de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México sorprendió a la audiencia y generó debate en redes sociales. Tras fuertes rumores de que la actriz abandonaría el reality, finalmente se confirmó que seguirá en la competencia y explicó su decisión con una reflexión honesta sobre el impacto emocional de la experiencia y la presión de la exposición pública.
Ya arrancó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y con ello las nominaciones.
La quinta gala de nominación de LCDLFM fue diferente, pues ‘La Jefa’ llevó a cabo una dinámica donde los votos de cada habitante cambiaron al azar.
El miércoles 27 de agosto se llevó a cabo la quinta gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ y 8 habitantes entraron a la placa.
Ellos son: