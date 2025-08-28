¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 28 de agosto?

Dalilah Polanco NO se va de La Casa de los Famosos México: esto le dijo al público tras vivir una crisis emocional La actriz comparte su preocupación por la percepción externa y la dificultad de mantener su esencia bajo la mirada de millones

Dalilah Polanco no se va de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La permanencia de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México sorprendió a la audiencia y generó debate en redes sociales. Tras fuertes rumores de que la actriz abandonaría el reality, finalmente se confirmó que seguirá en la competencia y explicó su decisión con una reflexión honesta sobre el impacto emocional de la experiencia y la presión de la exposición pública.