Estos son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de México, según la IA

Tulum es uno de los Pueblos Mágicos dentro de la lista realizada por la IA. Crédito: Archivo Infobae.

Los Pueblos Mágicos de México representan algunos de los enclaves más emblemáticos y reconocidos por su riqueza arquitectónica, su belleza natural y su relevancia cultural.

Esta categoría de Pueblo Mágico, otorgada oficialmente a destinos turísticos con características únicas, engloba localidades cuya importancia trasciende las fronteras nacionales y atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales. En este contexto, cinco localidades destacan entre las más valoradas por su atractivo turístico y patrimonial, de acuerdo con ScribNews, la IA de Infobae.

En el quinto sitio se encuentra Valle de Bravo, ubicado en el Estado de México a tan solo dos horas de la capital. Su encanto radica en la combinación de un lago sereno rodeado de montañas y una arquitectura colonial bien preservada. Este Pueblo Mágico es famoso por la práctica de deportes extremos, especialmente el parapente, y ofrece la oportunidad de explorar el entorno natural en contacto con el Santuario de la Mariposa Monarca.

San Miguel de Allende es, de acuerdo con la IA, el Pueblo Mágico más bonito de todo México. Crédito: Cuartoscuro

El cuarto lugar es para Bacalar, en Quintana Roo, destino cuya fama se debe a la Laguna de los Siete Colores. Sus aguas transparentes y los matices de azul turquesa conforman uno de los paisajes lacustres más espectaculares de México. Además, la zona es rica en nacimientos de agua llamados cenotes y posee el histórico Fuerte de San Felipe, vestigio de la época virreinal.

Ascendiendo al tercer puesto, Real de Catorce se localiza en el altiplano potosino dentro de San Luis Potosí. Su pasado minero queda reflejado en el trazado de calles empedradas y la presencia de edificaciones antiguas que recrean el ambiente de otra época. La atmósfera semiárida, junto con el auge de actividades de turismo espiritual y las tradicionales peregrinaciones al pueblo, lo convierten en un sitio de profundo valor simbólico y de encuentro cultural.

En el segundo puesto resalta Tulum, en Quintana Roo, cuya privilegiada ubicación frente al mar Caribe permite el acceso a playas de arena blanca, cenotes de aguas cristalinas y reservas naturales de gran biodiversidad. El mayor atractivo de Tulum reside en la integración de la naturaleza con los vestigios de la civilización maya, pues las ruinas arqueológicas se alzan a pocos metros de la línea costera.

El principal atractivo del Pueblo Mágico de Bacalar es la Laguna de los Siete Colores. Crédito: Facebook/Bacalar

Finalmente, a la cabeza de este listado se encuentra San Miguel de Allende, en Guanajuato, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su arquitectura barroca, que se mantiene vibrante en el colorido de sus calles empedradas, lo ha consagrado como un punto de encuentro para artistas de todo el mund. Espacios culturales, galerías y festivales dotan de vida a esta localidad cuyo máximo referente arquitectónico es la Parroquia de San Miguel Arcángel.

La selección y prestigio de estos cinco Pueblos Mágicos se explican a partir de la integración entre su legado arquitectónico, sus escenarios naturales y el dinamismo de sus tradiciones culturales. Estos factores han consolidado su reputación y la IA los ha posicionado como lugares imperdibles tanto para el turismo nacional como internacional.