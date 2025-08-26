Cuáles son los Pueblos Mágicos cercanos a Monterrey que la IA recomienda visitar

Toma menos de una hora llegar desde la ciudad de Monterrey a algunos de estos Pueblos Mágicos . Crédito: Wikimedia/Osvaldolucero2985

Para quienes viven en Monterrey o buscan una escapada cercana que combine paisajes naturales, historia y tradiciones, la región ofrece varias opciones reconocidas como Pueblos Mágicos.

Explorar estos destinos es descubrir parte del alma del norte de México en recorridos accesibles que pueden realizarse en un solo día o en fin de semana. De acuerdo con recomendaciones de Scribews, la IA de Infobae, existen al menos cinco Pueblos Mágicos especialmente atractivos por su proximidad y variedad de experiencias.

El más cercano es Santiago, Nuevo León, un destino muy popular entre los regiomontanos. A solo 40 minutos en auto por la Carretera Nacional (México 85) rumbo sur, este Pueblo Mágico es conocido por la espectacular cascada Cola de Caballo y la presa La Boca, un lugar favorito para deportes acuáticos y días de campo. Su centro histórico acoge restaurantes de cocina tradicional, ideales para degustar platillos regionales, y hay muchas opciones para actividades como el senderismo, ciclismo de montaña y kayak.

Aunque está alejado de la capital de Nuevo León, la IA recomienda a los regiomontanos visitar el Pueblo Mágico de Real de Catorce. (Wikimedia Commons)

Otra recomendación de Scribews es Linares, ubicado al sur y con un tiempo estimado de dos horas de viaje. El acceso es por la Carretera Federal 85 y la 31. Este Pueblo Mágico destaca por su arquitectura colonial en el centro histórico y la majestuosa parroquia de San Felipe Apóstol. Su ambiente se enriquece con festivales, música regional, la cercanía a ríos y balnearios y la presencia de dulces típicos, especialmente las famosas glorias y la cajeta.

En tercer lugar aparece Bustamante, a alrededor de una hora y media de Monterrey. El trayecto implica tomar la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo (85) y desviarse en Lampazos. Este pueblo, asentado a la sombra de la Sierra Madre, es conocido por las Grutas de Bustamante, grandes balnearios y la producción del icónico Pan de Bustamante.

Si lo que se busca es una experiencia en un entorno más silvestre, General Zaragoza es otra excelente opción. Su acceso es por la Carretera Nacional (85) hasta Dr. Arroyo y de ahí una desviación hacia Zaragoza. El tiempo estimado de traslado es de dos horas y media. Aquí destacan la imponente Cascada El Salto, diversos parajes boscosos, rutas de senderismo y cabañas donde hospedarse.

En Santiago hay atracciones turísticas como la cascada Cola de Caballo y la presa La Boca. Crédito: SECTUR

Para quienes desean viajar un poco más lejos, Real de Catorce en San Luis Potosí ofrece una experiencia llena de historia, misticismo y aventura. Se trata de un antiguo pueblo minero con calles empedradas y monumentos como el famoso Túnel Ogarrio. Llegar implica conducir por la carretera que cruza Saltillo y Matehuala, para finalmente arribar al Pueblo Mágico tras cuatro o cinco horas de trayecto. Es el más lejano de la lista pero la IA lo recomienda porque es un destino muy frecuente entre los regiomontanos.

Todos estos destinos han sido reconocidos oficialmente por el programa federal de Pueblos Mágicos y son regularmente recomendados por Scribews, la IA de Infobae, debido a su accesibilidad y su capacidad de ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer desde cascadas y grutas hasta pueblos coloniales.