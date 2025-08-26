México

Cuáles son los Pueblos Mágicos cercanos a Monterrey que la IA recomienda visitar

En Nuevo León hay cinco poblaciones con esa denominación

Por Joshua Espinosa

Guardar
Toma menos de una hora
Toma menos de una hora llegar desde la ciudad de Monterrey a algunos de estos Pueblos Mágicos . Crédito: Wikimedia/Osvaldolucero2985

Para quienes viven en Monterrey o buscan una escapada cercana que combine paisajes naturales, historia y tradiciones, la región ofrece varias opciones reconocidas como Pueblos Mágicos.

Explorar estos destinos es descubrir parte del alma del norte de México en recorridos accesibles que pueden realizarse en un solo día o en fin de semana. De acuerdo con recomendaciones de Scribews, la IA de Infobae, existen al menos cinco Pueblos Mágicos especialmente atractivos por su proximidad y variedad de experiencias.

El más cercano es Santiago, Nuevo León, un destino muy popular entre los regiomontanos. A solo 40 minutos en auto por la Carretera Nacional (México 85) rumbo sur, este Pueblo Mágico es conocido por la espectacular cascada Cola de Caballo y la presa La Boca, un lugar favorito para deportes acuáticos y días de campo. Su centro histórico acoge restaurantes de cocina tradicional, ideales para degustar platillos regionales, y hay muchas opciones para actividades como el senderismo, ciclismo de montaña y kayak.

Aunque está alejado de la
Aunque está alejado de la capital de Nuevo León, la IA recomienda a los regiomontanos visitar el Pueblo Mágico de Real de Catorce. (Wikimedia Commons)

Otra recomendación de Scribews es Linares, ubicado al sur y con un tiempo estimado de dos horas de viaje. El acceso es por la Carretera Federal 85 y la 31. Este Pueblo Mágico destaca por su arquitectura colonial en el centro histórico y la majestuosa parroquia de San Felipe Apóstol. Su ambiente se enriquece con festivales, música regional, la cercanía a ríos y balnearios y la presencia de dulces típicos, especialmente las famosas glorias y la cajeta.

En tercer lugar aparece Bustamante, a alrededor de una hora y media de Monterrey. El trayecto implica tomar la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo (85) y desviarse en Lampazos. Este pueblo, asentado a la sombra de la Sierra Madre, es conocido por las Grutas de Bustamante, grandes balnearios y la producción del icónico Pan de Bustamante.

Si lo que se busca es una experiencia en un entorno más silvestre, General Zaragoza es otra excelente opción. Su acceso es por la Carretera Nacional (85) hasta Dr. Arroyo y de ahí una desviación hacia Zaragoza. El tiempo estimado de traslado es de dos horas y media. Aquí destacan la imponente Cascada El Salto, diversos parajes boscosos, rutas de senderismo y cabañas donde hospedarse.

En Santiago hay atracciones turísticas
En Santiago hay atracciones turísticas como la cascada Cola de Caballo y la presa La Boca. Crédito: SECTUR

Para quienes desean viajar un poco más lejos, Real de Catorce en San Luis Potosí ofrece una experiencia llena de historia, misticismo y aventura. Se trata de un antiguo pueblo minero con calles empedradas y monumentos como el famoso Túnel Ogarrio. Llegar implica conducir por la carretera que cruza Saltillo y Matehuala, para finalmente arribar al Pueblo Mágico tras cuatro o cinco horas de trayecto. Es el más lejano de la lista pero la IA lo recomienda porque es un destino muy frecuente entre los regiomontanos.

Todos estos destinos han sido reconocidos oficialmente por el programa federal de Pueblos Mágicos y son regularmente recomendados por Scribews, la IA de Infobae, debido a su accesibilidad y su capacidad de ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer desde cascadas y grutas hasta pueblos coloniales.

Temas Relacionados

Pueblos MágicosMonterreyTurismoVacacionesSantiagoLinaresBustamantemexico-noticias

Más Noticias

‘El Costeño’ denuncia amenaza de muerte tras demandar a su ex novia por el robo de cientos de miles de pesos

El humorista de nombre Javier Carranza intentó resolver el conflicto fuera de los tribunales, pero la falta de acuerdo y propuestas inaceptables lo llevaron a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

‘El Costeño’ denuncia amenaza de

Pensión IMSS 2025: estos pensionados no recibirán el pago de aguinaldo

El aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión

Pensión IMSS 2025: estos pensionados

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: los números que dieron

Los beneficios del silicio: el mineral olvidado con poder antienvejecimiento y que ayuda a desintoxicar el organismo

A pesar de ser poco conocido, es vital para diversas funciones biológicas en el cuerpo

Los beneficios del silicio: el

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes de prueba de líder

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan en EEUU red ligada

Desmantelan en EEUU red ligada al Cártel de Sinaloa que usaba camiones para transportar drogas

El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

Por qué El Mayo Zambada no cooperará ni hablará de políticos mexicanos, según su abogado

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

ENTRETENIMIENTO

‘El Costeño’ denuncia amenaza de

‘El Costeño’ denuncia amenaza de muerte tras demandar a su ex novia por el robo de cientos de miles de pesos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha, preventa y todo lo que debes saber

Estas son las canciones de Bad Bunny donde menciona a Belinda y la prueba de que es su fan desde niño

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. reaparece

Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando boxeo tras recibir su libertad condicional

Esto dijo Alexis Vega tras la polémica que involucró a su familia durante el Cruz Azul vs Toluca: “No es mi esposa”

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos