Estos son los 5 Pueblos Mágicos más cercanos a la CDMX, según la IA

Estos Pueblos Mágicos se encuentran en el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Foto: Instagram / @tepoztlanoficial

El área metropolitana de la Ciudad de México se distingue por su vida acelerada y su constante movimiento; sin embargo, ofrece también la posibilidad de escapar hacia rincones llenos de encanto, historia y tranquilidad gracias a la cercanía de varios Pueblos Mágicos.

Estos Pueblos Mágicos permiten redescubrir paisajes naturales, sabores únicos y manifestaciones culturales en recorridos cortos, ideales para quienes desean desconectarse brevemente de la rutina. Desde experiencias coloniales hasta tradiciones mineras o ambientes místicos, hay opciones para todos los gustos a unas cuantas horas en carretera.

Entre los cinco Pueblos Mágicos más próximos a la capital —ordenados por tiempo y facilidad de acceso según ScribNews, la IA desarrollada por Infobae—, el primero en la lista es Tepotzotlán, localizado en el Estado de México. Viajar hacia este destino requiere entre 45 minutos y una hora si se toma la autopista México–Querétaro.

Tepoztlán se encuentra a poco más de una hora de distancia de la CDMX, su principal atracción es el cerro del Tepozteco. (Secretaría de Turismo)

El atractivo principal de Tepotzotlán radica en el bien conservado centro histórico y en el Museo Nacional del Virreinato, puntos que invitan a sumergirse en la época colonial.

Le sigue Tepoztlán, en el vecino estado de Morelos. Para llegar, el recorrido generalmente toma de una hora a una hora y quince minutos, aprovechando la autopista México–Cuernavaca y posteriormente el desvío hacia la carretera La Pera–Cuautla.

Este pueblo es reconocido por el cerro del Tepozteco, que alberga una interesante zona arqueológica. Además, se caracteriza por su ambiente místico, atractivo para quienes desean experimentar temazcales, recorrer ferias artesanales o adentrarse en su conocido mercado, destacado por ingredientes y productos locales únicos.

Toma menos de dos horas llegar a Real del Monte, el cual tiene como principales atractivos gastronómico a los pastes. Foto: Gobierno de México

En el Estado de México, a tan solo una hora con cuarenta minutos de la CDMX, se encuentra El Oro, antigua comunidad minera que destaca por sus casonas perfectamente conservadas, teatros históricos y el tren antiguo, todo inmerso en una atmósfera de arquitectura europea. Este Pueblo Mágico sobresale no solo por su herencia productiva, sino también por la creatividad de los talleres artesanales que operan en sus calles.

Más hacia el norte, en Hidalgo, Real del Monte se posiciona como otra opción imperdible. El trayecto suele durar alrededor de una hora con cincuenta minutos por la autopista México–Pachuca y un desvío directo hacia la localidad. El Pueblo Mágico es conocido por sus profundas raíces mineras y la influencia inglesa presente en su gastronomía —especialmente los pastes—, el emblemático panteón inglés y sus calles angostas empedradas.

Finalmente, la lista la completa Malinalco, también en el Estado de México, cuya distancia aproximada es de dos horas en auto siguiendo la autopista Toluca–Tenango–Malinalco. Este destino destaca por su zona arqueológica tallada directamente en la roca y el exconvento Agustino datado en el siglo XVI. Su riqueza natural lo convierte en un espacio perfecto para realizar actividades de montaña, relajarse en sus alrededores verdes y disfrutar caminatas.