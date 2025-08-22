México

Cuáles son los Pueblos Mágicos cercanos a Guadalajara que la IA recomienda visitar

En Jalisco hay doce poblaciones con esa denominación

Por Joshua Espinosa

Tequila se encuentra a aproximadamente
Tequila se encuentra a aproximadamente una hora de la ciudad de Guadalajara. (Secretaría de Turismo de México)

Para quienes residen en Guadalajara o visitan la capital jalisciense, descubrir los alrededores a través de escapadas cortas es una invitación abierta a la cultura, la historia y la naturaleza del occidente mexicano.

Los llamados Pueblos Mágicos son destinos ideales para empaparse del encanto regional, y gracias a las recomendaciones de ScribNews, la IA de Infobae, es posible armar un itinerario perfecto hacia cinco de los más cercanos y con mayor personalidad, todos ellos distinguidos no solo por su fácil acceso, sino por ofrecer experiencias únicas que merecen ser vividas.

La ruta inicia en el Pueblo Mágico de Tequila, a tan solo una hora al noroeste de Guadalajara, un lugar conocido internacionalmente por la tradicional bebida que lleva su nombre. Esta localidad atrae a propios y extraños con sus antiguas haciendas y destilerías, donde el visitante puede conocer de primera mano el proceso artesanal del tequila, desde el cultivo del agave hasta la degustación en bodegas centenarias.

Mazamitla es un Pueblo Mágico
Mazamitla es un Pueblo Mágico que destaca por la presencia de naturaleza y bosques, está solo a dos horas de Guadalajara. Credito: FB: Mazamitla Bosque Las Hadas

Además, el entorno natural de Tequila brinda postales únicas con los interminables paisajes azulados de agave, considerados Patrimonio de la Humanidad, lo que suma valor cultural y escénico al recorrido.

La travesía continúa dos horas rumbo al sur, en pleno corazón de las montañas de Jalisco, donde se ubica Mazamitla. Este pueblo, rodeado de bosque y niebla matinal, se ha consolidado como refugio favorito para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza. Cabañas de madera, aromas de pino y una amplia gama de actividades al aire libre lo vuelven un destino predilecto para parejas, familias y grupos de amigos.

En esa misma ruta serrana se encuentra Tapalpa, también a dos horas de Guadalajara, reconocido por su ambiente pintoresco y sus atractivos naturales. Las principales razones para visitarlo son su clima fresco, sus calles empedradas y las famosas Piedrotas. Este destino es la elección perfecta para los entusiastas del ecoturismo y aquellos que disfrutan de la vida sencilla en un pueblo tradicional.

Ajijic se encuentra junto el
Ajijic se encuentra junto el Lago de Chapala, lo que le da un distintivo de otros Pueblos Mágicos. Se encuentra a alrededor de una hora de Guadalajara. (Foto: Sectur)

A tan solo veinte minutos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el recorrido recomendado incluye a Tlaquepaque, un destino vibrante considerado el epicentro del arte y la cultura jalisciense. Aquí, el visitante se sumerge en un universo de galerías, talleres de cerámica y tiendas repletas de artesanías mexicanas, donde el sonido de los mariachis y la variedad gastronómica dan vida a calles llenas de color y tradición.

El circuito sugerido culmina con Ajijic, junto al Lago de Chapala reconocida por su ambiente pintoresco y bohemio. A apenas una hora de Guadalajara, este Pueblo Mágico resalta por su arquitectura tradicional, calles adornadas con murales y un clima templado. La localidad ha atraído a una vibrante comunidad artística y a visitantes nacionales y extranjeros que buscan inspiración, tranquilidad y paisajes lacustres.

