Receta de chilaquiles con tortilla de nopal, bajos en calorías y ricos en proteína que ayudan a formar masa muscular

Esta receta será tu mejor aliada en momentos de antojo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chilaquiles son sin duda uno de los platillos mexicanos más deliciosos e irresistibles de todos. Sin embargo, no podemos ignorar que se trata también de un platillo elevado en calorías y grasas saturadas.

Es por ello que no está demás buscar alternativas de preparación que nos permitan consumirlos de manera regular y cómo parte de una alimentación saludable.

Por suerte se trata de un platillo fácil de preparar de forma saludable, sobre todo si se sustituye la tortilla de maíz y la forma de tostarla.

Tal es el caso de la alternativa de chilaquiles de tortilla de nopal, preparados sin aceite en freidora de aire, los cuales no solo son bajos en grasas y calorías, sino que también son ricos en proteína y su consumo brinda muchos beneficios para la salud.

Los chilaquiles preparados con tortilla de nopal son una variante nutritiva y deliciosa del clásico mexicano que mantiene la esencia del sabor tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer chilaquiles con tortilla de nopal y cuál es su aporte de proteína

Comer chilaquiles preparados con tortilla de nopal y sin aceite ofrece diversos beneficios para la salud, especialmente si se añade pollo o huevo como fuente de proteína:

Reducción de calorías y grasas: Al usar la freidora de aire y omitir el aceite, se disminuye notablemente el contenido calórico y graso del platillo en comparación con la versión tradicional frita. En promedio esta receta aporta entre 150-210 kcal en comparación con los 340-480 kcal que aporta la preparación tradicional.

Menor aporte de carbohidratos: Las tortillas de nopal contienen menos carbohidratos que las de maíz, favoreciendo a personas que buscan controlar el consumo de este macronutriente.

Mayor contenido de fibra: El nopal es rico en fibra dietética, lo que ayuda a la salud digestiva y proporciona mayor saciedad.

Aporte de antioxidantes y micronutrientes: El nopal suministra vitaminas como la C y minerales como calcio y magnesio.

Salud cardiovascular: Al reducir grasas saturadas y colesterol, resulta mejor para el corazón.

Aporte de proteína

Si agregas pollo deshebrado (aproximadamente 60 g): El platillo puede aportar entre 12 y 15 gramos de proteína, dependiendo de la cantidad e integración de otros ingredientes como el queso.

Si agregas un huevo (promedio 50 g): Se suman alrededor de 6 a 7 gramos de proteína por huevo.

Desayunar esta versión de chilaquiles puede fomentar el desarrollo de masa muscular sin el riesgo de un aumento de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chilaquiles con tortilla de nopal en freidora de aire, sin aceite y ricos en proteína

Ingredientes

8 tortillas de nopal

2 tazas de salsa verde o roja casera o comercial

1 pechuga de pollo cocida y deshebrada (opcional)

1/4 taza de cebolla morada finamente picada

1/3 taza de queso fresco desmoronado o rallado

1/4 taza de crema baja en grasa (opcional)

1/4 taza de cilantro fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Aceite en spray

Preparación

Precalentar la freidora de aire a 180 °C por 3 minutos. Cortar las tortillas: Divide las tortillas de nopal en triángulos o tiras, según tu preferencia. Preparar los totopos: Coloca los trozos de tortilla en la canastilla de la freidora de aire en una sola capa. Rocía ligeramente con aceite en spray y mezcla bien para cubrir ambos lados. Freír en la freidora de aire: Cocina durante 8 a 10 minutos, sacudiendo la canastilla a la mitad del tiempo para asegurar que queden crujientes y dorados. Retíralos cuando estén listos. Envolver en salsa: Calienta la salsa en una sartén. Añade los totopos de nopal fritos y mezcla hasta cubrirlos bien, solo durante un minuto para que no se remojen en exceso. Servir: Coloca los chilaquiles en platos. Agrega pollo deshebrado (si lo deseas), cebolla, queso fresco, crema y cilantro al gusto.

Añadir huevo o pollo incrementa el aporte de proteína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugerencias

Puedes acompañar con frijoles, aguacate o un huevo estrellado.

Ajusta el nivel de picante de la salsa según tu preferencia.

Esta versión con tortillas de nopal es más baja en carbohidratos y ofrece una opción saludable y deliciosa usando la freidora de aire.