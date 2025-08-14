México

Abogado de Carlos Treviño acusa que su cliente fue detenido por confusión migratoria y que es inextraditable

También indica que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió información incompleta

Por Luis Contreras

Fue nombrado director de Pemex
Fue nombrado director de Pemex en 2017 (Cuartoscuro)

Tras la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, el abogado de dicho hombre señaló que la situación de su cliente en Estados Unidos fue por una “confusión migratoria”.

A través de un comunicado compartido el 14 de agosto, la firma Zamudio Abogados aseguró que Carlos Treviño reside de manera legal en territorio estadounidense y detalla que actualmente cuenta con una solicitud de asilo, con lo que sería una persona inextraditable.

“Es falso entonces que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión. Y es inexacto lo vayan a deportar porque el caso del señor Carlos Treviño está siendo revisado por un juez de la materia”, añade.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

