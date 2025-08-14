México

Detienen en EEUU a Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex: Sheinbaum prevé su deportación

La mandataria anunció detalles respecto al caso del exfuncionario aludiendo que está implicado por el caso Odebrecht y otros delitos

Por Alejandra Zúñiga

(Foto: Pemex)
(Foto: Pemex)

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó respecto a la reciente detención de Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien habría sido arrestado recientemente en Estados Unidos.

Conforme a lo expedido, la mandataria confirmó que la detención de Treviño podría está vinculada con las investigaciones del caso Odebrecht. Aunque aún no se conocen todos los detalles, indicó que el exfuncionario será deportado para enfrentar acusaciones de corrupción.

Ante medios, la mandataria ofreció poca información en torno al caso, argumentando que el asunto se abordó recientemente en la sesión del Gabinete de Seguridad. Enfatizó que próximamente se darán a conocer los pormenores sobre la detención, el lugar donde se encuentra Treviño y las fechas relacionadas con su posible extradición.

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex

Durante su conferencia matutina, la presidenta explicó que existía una solicitud de extradición contra el exdirector de Pemex, la cual precedía desde hace aproximadamente cinco años. Añadió que, hasta ahora ha sido localizada y prevé que la deportación se ejecute en los próximos días para enfrentar un proceso judicial en México.

“El día de ayer se detuvo a un director, exdirector de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, informó.

Ante los cuestionamientos, refirió que Treviño Medina enfrenta señalamientos por sobornos y otros delitos. Informó que consultará a la Fiscalía General de la República (FGR) para precisar los cargos, aunque se prevé que esté implicado en el caso Odebrecht y relacionado con una denuncia presentada por Emilio Lozoya.

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

“Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años más o menos. Finalmente se encuentra y a va ser deportado en los próximos días, y tiene que llevar su juicio en México”, puntualizó.

No obstante, en redes sociales, circularon las declaraciones del periodista @Arturo Ángel, quien informó que Carlos Treviño Medina, fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con su publicación en ‘X’, el comunicador aseguró que Treviño se encuentra actualmente en una instalación migratoria, a la espera de su deportación a México, aludiendo que la detención ocurrió el 12 de agosto.

"Les informo que agentes del ICE detuvieron hace dos días al exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina (...) En México tiene una orden de aprehensión pendiente por su supuesto vínculo con caso Odebrecht", escribió en plataformas.

El periodista señaló que Treviño permanece retenido en Texas. Indicó que no existía una ficha roja de Interpol en su contra, ya que esta fue cancelada por irregularidades en el procedimiento. Además, resaltó que el exdirector contaba con una solicitud de asilo en Estados Unidos y no se encontraba en situación migratoria irregular, dicha información fue presuntamente obtenida por su defensa.

A Carlos Treviño Morales se le acusa de presuntamente recibir sobornos por más de 4 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato a una filial de Odebrecht para el proyecto planta Etileno XXI, suscrito en 2010 con Braskem. El exfuncionario fue denunciado por el también exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta procesos por tal caso y Agronitrogenados.

