Pablo Gómez presenta decreto de la Comisión presidencial, iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum: “No hay presupuesto adicional”

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cedió la palabra a Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien explicó a detalle el contenido del decreto impulsado por la misma mandataria.

El anuncio del decreto se realizó el 4 de agosto, pero en la conferencia matutina, el gobierno federal presentó los lineamientos que lo integran. El documento en la Reforma Electoral prioriza la consulta y el análisis de los procesos electorales, junto con la evaluación de propuestas de reforma, así como la realización de consultas amplias e incluyentes.

Según lo establecido, uno de los principales objetivos es impulsar la participación ciudadana en la transformación del marco electoral. Además de que se conformarán grupos de trabajo para llevar a cabo las tareas asignadas y se emitirá un reglamento interno para regular su funcionamiento.

