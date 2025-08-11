México

Pablo Gómez presenta decreto de la Comisión presidencial, iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum: “No hay presupuesto adicional”

El nuevo titular esclareció los cuestionamientos respecto a la nueva reforma del gobierno federal

Por Alejandra Zúñiga

Guardar

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cedió la palabra a Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien explicó a detalle el contenido del decreto impulsado por la misma mandataria.

El anuncio del decreto se realizó el 4 de agosto, pero en la conferencia matutina, el gobierno federal presentó los lineamientos que lo integran. El documento en la Reforma Electoral prioriza la consulta y el análisis de los procesos electorales, junto con la evaluación de propuestas de reforma, así como la realización de consultas amplias e incluyentes.

Según lo establecido, uno de los principales objetivos es impulsar la participación ciudadana en la transformación del marco electoral. Además de que se conformarán grupos de trabajo para llevar a cabo las tareas asignadas y se emitirá un reglamento interno para regular su funcionamiento.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Pablo GómezClaudia SheinbaumLa MañaneraReforma ElectoralComisión Presidencialmexico-noticias

Más Noticias

PAN impulsa bolsa de trabajo para migrantes repatriados y acusa a Morena de frenar apoyos

La militancia señaló que la 4T se opone a crear una agenda en apoyo a los connacionales

PAN impulsa bolsa de trabajo

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: eliminación de Adrián Di Monte desata polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Detienen en operativo conjunto a cuatro integrantes de célula delictiva ligada a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa

Autoridades federales y estatales arrestaron a integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño e incautaron armas, droga y vehículos

Detienen en operativo conjunto a

Así fue el momento exacto de la eliminación de Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 3 | Video

El actor cubano fue el segundo participante del reality de Televisa en salir del encierro, tras dos semanas de transmisiones

Así fue el momento exacto

¿Fin del “súper peso”? Precio del dólar repunta y la divisa mexicana comienza la semana en rojo

La divisa estadounidense avanzó casi medio punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este lunes

¿Fin del “súper peso”? Precio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en operativo conjunto a

Detienen en operativo conjunto a cuatro integrantes de célula delictiva ligada a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa

Mujer que fue reclutada por el CJNG narra el infierno que vivió en rancho Izaguirre: entrenamientos extremos, castigos y canibalismo

Alianza entre El Mayito Flaco y El Chapo Isidro estaría quebrándose, según José Luis Montenegro

Líderes del Cártel de Sinaloa recibieron credenciales como asesores en el Senado, revela María Idalia Gómez

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: eliminación de Adrián Di Monte desata polémicas

Así fue el momento exacto de la eliminación de Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 3 | Video

Cómo cambian las tendencias en La Casa de los Famosos México tras el posicionamiento del domingo 10 de agosto

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué pasó la madrugada de este lunes tras la eliminación de Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025

DEPORTES

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca