México

IECM prende las primeras alertas por reforma electoral: “Se vislumbra una elección muy compleja para 2027”

Patricia Avendaño Durán defendió la importancia del federalismo en la organización electoral mexicana

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La centralización podría generar lentitud
La centralización podría generar lentitud y atrofia en los procedimientos electorales, según el IECM Crédito: Cuartoscuro

Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) alertó que “se vislumbra una elección muy compleja para 2027”, estoal analizar las consecuencias de centralizar los procesos electorales en una sola institución.

El comparecer ante la Comisión de Reforma Política-Electoral, Avendaño Durán subrayó que concentrar todos los procesos en una sola institución puede generar lentitud y riesgos de atrofia en los procedimientos, especialmente si se incrementa la carga operativa del Instituto Nacional Electoral (INE).

La posible supresión de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) ha cobrado fuerza en el contexto de una eventual reforma electoral que impulsa el gobierno federal.

Aunque reconoció la capacidad del INE, advirtió que “al abarcar tantos procesos, puede generar alguna situación no deseable”.

Según la presidenta del IECM, eliminar estos organismos no garantiza una reducción de costos, como se ha argumentado en algunos sectores.

El IECM promueve el voto
El IECM promueve el voto por Internet como parte de la modernización de la participación ciudadana FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Eso tampoco necesariamente va a reflejarse en un menor costo de las elecciones, porque los procedimientos se tienen que seguir llevando a cabo con las mismas medidas de seguridad”, explicó.

De acuerdo con Avendaño Durán, la expectativa de ahorros económicos no se sostiene frente a la realidad operativa de los procesos electorales, que requieren estándares de seguridad y logística inalterables, independientemente de la institución responsable.

Por ello, defendió la importancia del federalismo en la organización electoral mexicana. “Somos un Estado federal, y la esencia del federalismo es que existe esta división de competencias para mejor atender las necesidades de cada entidad federativa, de cada ayuntamiento, de cada gobierno local y también lo federal”, afirmó. Para Avendaño Durán, la existencia de los OPLES responde a la necesidad de adaptar los procesos electorales a las particularidades de cada región, lo que permite una atención más eficaz y oportuna a las demandas locales.

La consejera presidenta alertó que una reforma que concentre la organización de los comicios en una sola entidad podría derivar en una “atrofia de procesos” y en una “falta de oportunidad de resultados”.

La centralización, lejos de agilizar los procedimientos, podría traducirse en demoras y en una menor capacidad de respuesta ante los desafíos logísticos y políticos que caracterizan a los procesos electorales en México.

Esta semana, la Presidencia de la República dio a conocer el nombre de los siete integrantes de la Comisión encargada de redactar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los objetivos principales de la reforma, está la eliminación de diputados y senadores plurinominales, así como una reorganización de las funciones del INE.

Temas Relacionados

IECMReforma electoralmexico-noticias

Más Noticias

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

El delantero mexicano se continúa preparando para disputar su segunda campaña con el conjunto italiano

Histórico entrenador italiano cuestiona el

La Wanders Lover sigue junto a Radamés de Jesús y también con un empresario, así habla de su relación abierta

La comediante recordada por ‘Guerra de Chistes’ contó cómo un antiguo admirador se convirtió en su nueva pareja, integrándose a una dinámica familiar donde Radamés de Jesús sigue siendo una figura clave

La Wanders Lover sigue junto

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

La cifra de localizados fue reducida de 32 debido a que algunos restos pertenecían a la misma persona

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

El cuadro universitario inició ganando el encuentro pero con una enorme actuación de Luis Suárez le dio la vuelta al partido

Pumas pierde con el Inter

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión en los habitantes aumenta previo a la nominación la tarde de hoy 6 de agosto

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: mientras esperan la gala, los participantes se enfrentan a la prueba por el presupuesto semanal, pero ya hay varios lesionados

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

Quiénes son los tres líderes del Cártel del Noreste sancionados por EEUU

Defensor de migrantes detenido en Chiapas estaría ligado a red de polleros de tráfico de personas, confirma SSPC

Tráfico de drogas y hasta explotación de migrantes: los negocios del Cártel del Noreste que EEUU señala

Éstos son los lugares en EEUU donde opera el Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión en los habitantes aumenta previo a la nominación la tarde de hoy 6 de agosto

Mar Contreras revela su modus operandi en La Casa de los Famosos México ahora que es la única mujer del cuarto noche

Alejandro Filio anuncia concierto tras recuperarse de accidente: dónde y cuándo será el evento musical del trovador

Yeri Mua confiesa que admira a Florinda Meza y aclara si haría lo mismo que ella: “Es bien perra y loba”

Adrián Di Monte se burla de las acusaciones de violencia contra Alexis Ayala: “Tengo experiencia en eso”

DEPORTES

Histórico entrenador italiano cuestiona el

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

Gabriel Milito, técnico de Chivas, confirma alineación para su partido de Leagues Cup

IA revela cómo quedará la jornada 4 de la Liga MX