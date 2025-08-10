México

Reportan ataque armado del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán, contra pobladores

Todavía no hay informes preliminares sobre personas heridas o muertas

Por Luis Contreras

En redes sociales fue compartido
En redes sociales fue compartido un video sobre los disparos (Facebook/Michoacan Sim Censura)

Durante el 10 de agosto fue reportado un ataque armado, presuntamente por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tepalcatepec, Michoacán. Un video permite escuchar las detonaciones en la zona.

Ante dicha información, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado aseguró a Infobae México que no hay reportes oficiales respecto al tema.

En redes sociales circula un video atribuido al enfrentamiento, mientras que El Universal señala que se trató de una agresión por parte de alrededor de 50 sujetos armados, supuestamente ligados al CJNG.

Información compartida por la prensa locala señala que sí hubo enfrentamientos en la zona de Las Mesas del Terrenate.

Los responsables serían miembros de un grupo criminal. (Facebook)

Uno de los videos compartidos muestra una zona boscosa mientras de fondo. Los reportes indican que los pobladores de la zona habrían repelido el ataque, aunque otros informes señalan que se trata de un enfrentamiento entre grupos rivales.

Las acciones recientes son reportadas luego de que el pasado 18 de julio fue registrado un ataque por parte del grupo criminal en contra de viviendas y contra la base de policía de Tepalcatepec. En dicha ocasión, El Universal informó sobre un ataque de sujetos armados a las instalaciones de la Policía Municipal y viviendas de Cholula.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

