Detienen en Michoacán al presunto asesino del periodista Armando Linares López

Sería responsable de quien fuera director de un medio local (X/@FiscaliaMich)

Las autoridades de Michoacán informaron el arresto de un hombre identificado como presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, crimen que fue cometido a mediados de marzo de 2022.

El arresto de Magdiel “N” fue realizado en el municipio de Zitácuaro e informado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán el 7 de agosto.

"En #AcciónOperativa realizada en #Zitácuaro, esta tarde #FiscalíaMich cumplimentó #OrdenDeAprehensión en contra de Magdiel “N”, presunto responsable del #homicidio del #periodista Armando Linares López, ocurrido el 15 de marzo de 2022″, es parte del informe de las autoridades.

Magdiel “N” será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

El asesinato de Linares López

Armando Linares se desempeñaba como director del medio local Monitor Michoacán, fue atacado a balazos en la colonia Carabanchel.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...