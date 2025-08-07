México

Detienen en Michoacán al presunto asesino del periodista Armando Linares López

Magdiel “N” fue arrestado en el municipio de Zitácuaro

Por Luis Contreras

director de un medio local

Las autoridades de Michoacán informaron el arresto de un hombre identificado como presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, crimen que fue cometido a mediados de marzo de 2022.

El arresto de Magdiel “N” fue realizado en el municipio de Zitácuaro e informado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán el 7 de agosto.

"En #AcciónOperativa realizada en #Zitácuaro, esta tarde #FiscalíaMich cumplimentó #OrdenDeAprehensión en contra de Magdiel “N”, presunto responsable del #homicidio del #periodista Armando Linares López, ocurrido el 15 de marzo de 2022″, es parte del informe de las autoridades.

Magdiel “N” será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

El asesinato de Linares López

Armando Linares se desempeñaba como director del medio local Monitor Michoacán, fue atacado a balazos en la colonia Carabanchel.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

