Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

El líder criminal capturado estaría relacionado con el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el pozo de un inmueble

Por Luis Contreras

Los 27 individuos detenidos (FGJEM)
Un total de 27 personas fueron detenidas en el Estado de México por su presunta relación con un grupo denominado Los Alfas, entre los ahora capturados está un sujeto señalado como presunto líder de la célula criminal que está ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención de los individuos fue informada a través de un comunicado conjunto el 6 de agosto entre las agencias de seguridad estatales y federales. Entre los ahora capturados está Eduardo Alberto “N”, alias El Alfa, quien es considerado un generador de violencia y objetivo prioritario.

De igual manera, El Alfa formó parte de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán, según refieren las autoridades.

El arresto de los más de 20 sujetos es resultado de las acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, además de que la célula criminal mencionada estaría relacionada con actividades de homicidio, secuestro, robo con violencia y venta de drogas.

Los Alfas contaban con operaciones en el Valle de Toluca y los presuntos integrantes de la célula fueron capturados en diferentes acciones.

Mujeres y menores de edad entre los detenidos

Fueron asegurados menores de edad, mujeres y el presunto líder de célula. (Crédito: FGJEM)

El arresto de Eduardo Alberto “N” fue realizado luego de la captura de una mujer identificada como su pareja sentimental: Nélida Alejandra “N”, quien es investigada por su presunta responsabilidad en delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma, así como uso indebido de uniformes de agencias de seguridad pública.

“Las 27 personas detenidas conformaban un grupo criminal autodenominado “Los Alfas” dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde presumiblemente perpetraron homicidios en agravio de integrantes de grupos delictivos antagónicos“, es parte del informe de los hechos.

Por su parte, en Toluca fueron arrestados César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, quienes estaban afuera de un inmueble con dosis de narcóticos.

Liberan a dos personas secuestradas, detienen a 18 personas y hallan un cuerpo

Algunos de los detenidos (FGJEM)
Fue en la colonia Vista al Nevado, localidad de San Luis Mextepec de Zinacantepec que fueron capturados 18 individuos, 15 de los cuales son mayores de edad, así como dos adolescentes de 16 años y otro de 17. En el sitio fueron liberadas dos personas que aseguraron haber sido secuestradas.

Cuando los agentes revisaron un pozo en el patio de la vivienda encontraron el cuerpo de una persona identificada como J.E.G. y quien tenía reporte de desaparición desde el 23 de julio pasado.

También en Zinacantepec ocurrieron las detenciones de Eduardo Alberto “N”, alias El Alfa, presunto líder de la célula delincuencial, además de Ángel Luis “N” y Margarito “N”. Los tres sujetos viajaban en un vehículo compacto y les fueron halladas dosis de drogas.

Averiguaciones de las autoridades indican que los tres sujetos mencionados estarían ligados con el asesinato de la persona cuyo cuerpo fue hallado en la colonia Vista al Nevado.

