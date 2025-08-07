México

Cómo preparar un licuado de yogurt de café para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es perfecta para beber tras una rutina de pesas

Guardar
Este licuado es ideal para
Este licuado es ideal para comenzar el día con energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es uno de los nutrientes esenciales para quienes buscan aumentar masa muscular y mejorar el rendimiento en el gimnasio. Interviene en la reparación y construcción de tejidos musculares luego del ejercicio, favorece la recuperación y contribuye a desarrollar fuerza y volumen.

Consumir cantidades adecuadas de proteína, combinadas con un entrenamiento planificado, es clave para alcanzar estos objetivos. Si bien los suplementos proteicos son populares, existen alternativas naturales y deliciosas que pueden formar parte de la dieta diaria.

Entre ellas, destacan los licuados preparados en casa que incorporan ingredientes como yogur y café, ideales para quienes buscan energía y desarrollo muscular.

Licuado de yogur y café: receta y beneficios

Así se prepara este licuado
Así se prepara este licuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur aporta proteínas de alta calidad, calcio y probióticos beneficiosos para la salud intestinal. Al combinarlo con café, se obtiene un impulso extra de energía por la cafeína, ideal antes del entrenamiento. Además, es posible añadir frutas, avena o frutos secos para aumentar el contenido calórico y de nutrientes, adaptándose a las necesidades de quienes buscan ganar músculo de manera efectiva.

Ingredientes

  • 1 taza de yogur natural sin azúcar (puede ser griego o regular)
  • 1 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal, según la preferencia)
  • 1 café espresso o ½ taza de café filtrado (frío)
  • 1 plátano maduro (aporta energía y sabor cremoso)
  • 1 cucharada de avena
  • 1 cucharada de mantequilla de maní o almendra (fuente extra de proteína y grasas saludables)
  • 1 cucharadita de cacao puro en polvo (opcional)
  • Hielo al gusto

Preparación

1. Preparar el café y dejarlo enfriar antes de añadirlo al licuado.

2. En una licuadora, colocar primero la leche y el yogur para asegurar una mezcla homogénea.

3. Añadir el plátano, la avena y la mantequilla de maní o almendra.

4. Incorporar el café frío y, si se desea, la cucharadita de cacao en polvo para intensificar el sabor.

5. Agregar hielo al gusto para obtener una textura más fresca y espesa.

6. Licuar todos los ingredientes hasta que la mezcla quede suave y sin grumos.

7. Servir de inmediato para aprovechar su frescura y mantener los nutrientes.

Recomendaciones para optimizar el consumo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este licuado puede ingerirse como desayuno, merienda o después del entrenamiento para favorecer la recuperación muscular. Es útil combinarlo con una dieta rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables, garantizando así un aporte energético adecuado para el crecimiento muscular. La presencia del café contribuye a una mayor energía y concentración durante el ejercicio, mientras que la combinación de proteínas, carbohidratos y grasas favorece la síntesis muscular y el mantenimiento de la fuerza.

Si se desean más proteínas, puede añadirse una medida de proteína en polvo, aunque el licuado base cubre una parte importante de las necesidades para quienes buscan mejorar su rendimiento físico. Ajustar las proporciones según necesidades calóricas y preferencias ayuda a personalizar el licuado, convirtiéndolo en una opción versátil para quienes priorizan el desarrollo muscular y la salud integral.

Temas Relacionados

LicuadoProteínaCaféYogurtMasa MuscularMúsculosEstilo de VidaEjercicioSaludBienestarGimnasiomexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Tigres vs Monterrey EN VIVO: Felinos y Rayados se enfrentan en el Volcán Universitario en la jornada 10 del Clausura 2026

Sigue el minuto a minuto del Tigres vs Monterrey desde el Estadio Universitario de la UANL

Tigres vs Monterrey EN VIVO:

Tigres vs Monterrey: la IA predice al ganador del Clásico Regio

Las escuadras llegan igualadas en la tabla, pero Tigres buscará aprovechar su condición de local, mientras que Monterrey buscará una victoria anímica fuera de casa

Tigres vs Monterrey: la IA

Sheinbaum destaca invasión de Estados Unidos a México desde inauguración de bachillerato en Chimalhuacán

El presidenta Donald Trump aseguró que México es el epicentro de los cárteles de la droga

Sheinbaum destaca invasión de Estados

Iniciativa sobre “acusaciones falsas” se presentará en su momento, afirma Cuauhtémoc Blanco en el marco del 8 de marzo

El diputado de Morena fue denunciado en 2024 por su media hermana, quien lo acusó de presunta violencia sexual en su contra

Iniciativa sobre “acusaciones falsas” se

Las 3 peores enfermedades que te pueden dar por la adicción al refresco

Esta bebida tiene impactos negativos para la salud

Las 3 peores enfermedades que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Lexus”, líder

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Este será el impacto del acuerdo contra los cárteles firmado por EEUU, según un exagente de la DEA

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

Hallazgo en Sinaloa: rastreadoras descubren otra fosa clandestina y logran identificar a una víctima

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Freddy Leyva y

¿Quién es Freddy Leyva y qué incidentes tuvo en redes sociales previo a su suspensión de actividades de CD9?

Sofía Reyes habla de una posible colaboración con Belinda, Kenia Os y Danna, la “trinidad del pop”

¿Por qué cancelo P!nk en el Estadio GNP Seguro? Surgen teorías sobre la verdadera razón

Familia de Gonzalo Hevia Baillères ya habría conocido a Emma Watson tras supuesto rechazo a Belinda

Fátima Bosch se defiende en Harvard después de que le pidieran devolver su corona de Miss Universo

DEPORTES

Tigres vs Monterrey EN VIVO:

Tigres vs Monterrey EN VIVO: Felinos y Rayados se enfrentan en el Volcán Universitario en la jornada 10 del Clausura 2026

Tigres vs Monterrey: la IA predice al ganador del Clásico Regio

La Selección Femenil Mexicana se impone por la mínima a la Verde Amarela gracias al gol de Greta Espinoza

Atlas vs Chivas EN VIVO: ‘Hormiga’ González convierte penalti y Chivas lo gana 2-1

Julián Quiñones anota doblete con el Al-Qadisiya y se consolida como líder de goleo de la liga saudí