Cómo preparar un licuado de yogurt de café para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Este licuado es ideal para comenzar el día con energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es uno de los nutrientes esenciales para quienes buscan aumentar masa muscular y mejorar el rendimiento en el gimnasio. Interviene en la reparación y construcción de tejidos musculares luego del ejercicio, favorece la recuperación y contribuye a desarrollar fuerza y volumen.

Consumir cantidades adecuadas de proteína, combinadas con un entrenamiento planificado, es clave para alcanzar estos objetivos. Si bien los suplementos proteicos son populares, existen alternativas naturales y deliciosas que pueden formar parte de la dieta diaria.

Entre ellas, destacan los licuados preparados en casa que incorporan ingredientes como yogur y café, ideales para quienes buscan energía y desarrollo muscular.

Licuado de yogur y café: receta y beneficios

Así se prepara este licuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur aporta proteínas de alta calidad, calcio y probióticos beneficiosos para la salud intestinal. Al combinarlo con café, se obtiene un impulso extra de energía por la cafeína, ideal antes del entrenamiento. Además, es posible añadir frutas, avena o frutos secos para aumentar el contenido calórico y de nutrientes, adaptándose a las necesidades de quienes buscan ganar músculo de manera efectiva.

Ingredientes

1 taza de yogur natural sin azúcar (puede ser griego o regular)

1 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal, según la preferencia)

1 café espresso o ½ taza de café filtrado (frío)

1 plátano maduro (aporta energía y sabor cremoso)

1 cucharada de avena

1 cucharada de mantequilla de maní o almendra (fuente extra de proteína y grasas saludables)

1 cucharadita de cacao puro en polvo (opcional)

Hielo al gusto

Preparación

1. Preparar el café y dejarlo enfriar antes de añadirlo al licuado.

2. En una licuadora, colocar primero la leche y el yogur para asegurar una mezcla homogénea.

3. Añadir el plátano, la avena y la mantequilla de maní o almendra.

4. Incorporar el café frío y, si se desea, la cucharadita de cacao en polvo para intensificar el sabor.

5. Agregar hielo al gusto para obtener una textura más fresca y espesa.

6. Licuar todos los ingredientes hasta que la mezcla quede suave y sin grumos.

7. Servir de inmediato para aprovechar su frescura y mantener los nutrientes.

Recomendaciones para optimizar el consumo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este licuado puede ingerirse como desayuno, merienda o después del entrenamiento para favorecer la recuperación muscular. Es útil combinarlo con una dieta rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables, garantizando así un aporte energético adecuado para el crecimiento muscular. La presencia del café contribuye a una mayor energía y concentración durante el ejercicio, mientras que la combinación de proteínas, carbohidratos y grasas favorece la síntesis muscular y el mantenimiento de la fuerza.

Si se desean más proteínas, puede añadirse una medida de proteína en polvo, aunque el licuado base cubre una parte importante de las necesidades para quienes buscan mejorar su rendimiento físico. Ajustar las proporciones según necesidades calóricas y preferencias ayuda a personalizar el licuado, convirtiéndolo en una opción versátil para quienes priorizan el desarrollo muscular y la salud integral.