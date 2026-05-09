México

Nuevos medidores de luz de la CFE: quiénes deberán cambiarlos y cómo afectará al recibo

La modernización de los aparatos frenarán las prácticas de alteraciones o el robo de energía que afectan de manera directa el cobro del servicio

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El programa de sustitución de equipos busca ofrecer registros exactos y métodos eficientes para monitorear el uso de electricidad
Medidores de luz de la CFE. Crédito: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que iniciará con sus operaciones para el cambio de medidores eléctricos en miles de hogares de las familias mexicanas, los cuales tienen integrada la tecnología AMI.

Esta modernización tiene el objetivo de hacer cobros más certeros sobre el consumo diario de los ciudadanos en sus viviendas, ya que constantemente suelen surgir muchas dudas acerca de las cifras que llegan bimestralmente en los recibos de luz.

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Asimismo, la empresa busca actualizar el sistema y la infraestructura de energía actual del país, implementando alternativas más eficientes.

Estos nuevos dispositivos tendrán la capacidad de registrar de manera más detallada el uso de electricidad, sin realizar cálculos aproximados.

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¿Quiénes deben cambiar su medidor de luz?

Ante la noticia de la CFE, usuarios comenzaron a preguntarse cómo será el proceso y quiénes serán las personas que deberán someterse a este cambio.

Esta implementación se realizará gradualmente en todo el país, por lo que se prevé que las primeras comunidades sean:

  • Ciudadanos con medidores antiguos
  • Ciudadanos con equipos dañados o manipulados
  • Ciudadanos en zonas de modernización
La CFE realizará cambio de medidores casa por casa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La CFE realizará cambio de medidores casa por casa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Afectarán en el recibo?

Con su nueva tecnología, se busca hacer cobros más justos para evitar que los usuarios paguen cantidades no correspondidas por su consumo de luz.

Asimismo, la empresa aseguró que la colocación detectará a tiempo real las problemáticas del aparato, lo que permitirá resolver las fallas con mayor rapidez y reducirá las interrupciones en el suministro.

Los nuevos medidores eléctricos frenarán las prácticas de alteraciones o el robo de energía, que afectan de manera directa el cobro del servicio.

¿Cómo serán la instalación de los nuevos aparatos de medición eléctrica?

Este proceso es parte de un programa nacional que de acuerdo a la CFE beneficiará a cientos de entidades. Otro dato importante, es que la nueva instalación será obligatoria en todos los hogares, por lo que no se requiere el permiso de los usuarios.

  • Un técnico irá personalmente a la vivienda
  • Explicará el motivo del cambio
  • Retirará el medidor antiguo y procederá la instalación del nuevo dispositivo que contiene la tecnología AMI.
  • Verificará su funcionamiento.

Es importante mencionar que este procedimiento no conlleva mucho tiempo y no tiene ningún costo de montaje para el consumidor.

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