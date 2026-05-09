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Tigres llega golpeado a la vuelta ante Chivas: tres jugadores se quedan fuera

Los regiomontanos llegan al Estadio Akron con ventaja de 3-1 en el marcador global

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(REUTERS/Cristian De Marchena)
(REUTERS/Cristian De Marchena)

Tigres buscará sellar su pase a las semifinales del Clausura 2026 este sábado en el Estadio Akron, aunque lo hará con varias ausencias importantes en el plantel.

El conjunto regiomontano no viajó con equipo completo a Guadalajara y afrontará la vuelta de los Cuartos de Final ante Chivas con tres jugadores fuera por lesión.

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El equipo dirigido por Guido Pizarro llega con ventaja de 3-1 en el marcador global, resultado que le permite manejar distintos escenarios para avanzar a la siguiente ronda.

Del otro lado, los rojiblancos también encararon la eliminatoria con bajas derivadas de convocatorias a la Selección Mexicana.

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Tigres pierde a Joaquim, Ozziel y Gorriarán para el duelo en Guadalajara

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Las ausencias confirmadas de Tigres son Joaquim Pereira, Ozziel Herrera y Fernando Gorriarán, futbolistas que permanecieron en Nuevo León debido a molestias físicas.

El cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro optó por no arriesgar a los tres jugadores en esta etapa decisiva del torneo, con la intención de evitar una lesión de mayor gravedad.

En el caso de Gorriarán, el mediocampista salió con molestias durante el partido de semifinales de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC. A pesar de su salida, Tigres logró asegurar su clasificación a la final del torneo continental.

Chivas necesita remontar para seguir con vida

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El partido de vuelta entre Chivas y Tigres se disputará este 9 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Akron. El partido no será transmitido por televisión abierta y podrá verse únicamente a través de Amazon Prime Video.

Tras caer 3-1 en el primer partido, el conjunto rojiblanco necesita ganar por diferencia de dos goles para avanzar a semifinales, aprovechando el criterio de posición en la tabla general. Cualquier empate, derrota o triunfo por un gol dejará fuera al equipo tapatío.

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