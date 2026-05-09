Tigres llega golpeado a la vuelta ante Chivas: tres jugadores se quedan fuera

(REUTERS/Cristian De Marchena)

Tigres buscará sellar su pase a las semifinales del Clausura 2026 este sábado en el Estadio Akron, aunque lo hará con varias ausencias importantes en el plantel.

El conjunto regiomontano no viajó con equipo completo a Guadalajara y afrontará la vuelta de los Cuartos de Final ante Chivas con tres jugadores fuera por lesión.

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El equipo dirigido por Guido Pizarro llega con ventaja de 3-1 en el marcador global, resultado que le permite manejar distintos escenarios para avanzar a la siguiente ronda.

Del otro lado, los rojiblancos también encararon la eliminatoria con bajas derivadas de convocatorias a la Selección Mexicana.

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Tigres pierde a Joaquim, Ozziel y Gorriarán para el duelo en Guadalajara

(REUTERS/Daniel Becerril)

Las ausencias confirmadas de Tigres son Joaquim Pereira, Ozziel Herrera y Fernando Gorriarán, futbolistas que permanecieron en Nuevo León debido a molestias físicas.

El cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro optó por no arriesgar a los tres jugadores en esta etapa decisiva del torneo, con la intención de evitar una lesión de mayor gravedad.

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En el caso de Gorriarán, el mediocampista salió con molestias durante el partido de semifinales de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC. A pesar de su salida, Tigres logró asegurar su clasificación a la final del torneo continental.

Chivas necesita remontar para seguir con vida

(REUTERS/Daniel Becerril)

El partido de vuelta entre Chivas y Tigres se disputará este 9 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Akron. El partido no será transmitido por televisión abierta y podrá verse únicamente a través de Amazon Prime Video.

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Tras caer 3-1 en el primer partido, el conjunto rojiblanco necesita ganar por diferencia de dos goles para avanzar a semifinales, aprovechando el criterio de posición en la tabla general. Cualquier empate, derrota o triunfo por un gol dejará fuera al equipo tapatío.