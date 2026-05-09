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Chicharito Hernández lanza dura critica a la Selección Mexicana y revela que quiere ver campeón del mundo a Cristiano Ronaldo

El máximo goleador de Tricolor aseguró que el equipo nacional no llega en su mejor momento rumbo al Mundial 2026

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Javier Hernández habló del complicado momento del Tri rumbo al Mundial y sorprendió al apoyar a Cristiano Ronaldo.
Javier Hernández habló del complicado momento del Tri rumbo al Mundial y sorprendió al apoyar a Cristiano Ronaldo.

Javier “Chicharito” Hernández volvió a generar polémica en redes sociales luego de hablar sobre el presente de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 y, sobre todo, por revelar que le gustaría ver a Cristiano Ronaldo levantando la Copa del Mundo en lo que sería el último torneo mundialista del portugués.

Aunque actualmente no forma parte de ningún club, el histórico goleador del Tricolor continúa siendo tema de conversación cada vez que aparece públicamente. En esta ocasión, el exdelantero del Real Madrid compartió su punto de vista sobre el nivel futbolístico del combinado nacional dirigido por Javier Aguirre.

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A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, Hernández reconoció que el equipo mexicano no atraviesa su mejor momento y señaló que el proceso reciente ha sido complicado para los jugadores.

México empató contra Portugal y Bélgica en esta Fecha FIFA ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
México empató contra Portugal y Bélgica en esta Fecha FIFA ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
“¿Que cómo veo al Tri? Yo lo veo que tuvo un proceso complicado, la verdad, y no llegan en un nivel óptimo. Pero en una justa mundialista, la realidad es que hay selecciones que hacen un proceso nada positivo y llegan al mundial y sorprenden, y también viceversa. De verdad espero que en estos últimos partidos de preparación la selección agarre el mejor ritmo posible, la mejor química como equipo para que pueda andar el mejor mundial esperado”, destacó.

Las declaraciones del atacante rápidamente provocaron reacciones entre aficionados, especialmente porque cuestionó el nivel con el que México llegaría a la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

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El delantero mexicano dejó claro que sigue apoyando al Tri, pero confesó su admiración por el astro portugués.
El delantero mexicano dejó claro que sigue apoyando al Tri, pero confesó su admiración por el astro portugués.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando habló sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos futbolistas a quienes considera figuras históricas y que podrían disputar su último Mundial en 2026.

“Se viene el último mundial de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Hay que disfrutarlos muchísimo. Yo creo que la final idónea para todo el mundo pudiera ser Portugal contra Argentina en la final de la Copa del Mundo. Leo Messi ya ganó uno, pero a mí me encantaría que Cristiano Ronaldo ganara un mundial. Aunque, como siempre lo voy a estar diciendo de aquí hasta que se juegue el mundial, yo voy con México”.

El máximo goleador de México confesó que le gustaría ver a CR7 levantar la Copa del Mundo en 2026.

Las palabras de Chicharito desataron debate entre los seguidores del futbol mexicano. Mientras algunos coincidieron con su análisis sobre el Tri, otros cuestionaron que expresara públicamente su deseo de ver campeón a Cristiano Ronaldo por encima de cualquier otra selección.

Aun así, Hernández dejó claro que, pese a su admiración por CR7, continuará apoyando a México durante la próxima Copa del Mundo.

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