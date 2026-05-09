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Cuáles son los alimentos más ricos en vitamina D y cómo incorporarlos a la dieta

Es esencial para fortalecer huesos, músculos y sistema inmunológico; especialistas recomiendan obtenerla mediante la alimentación y exposición moderada al sol

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Es esencial para fortalecer huesos, músculos y sistema inmunológico; especialistas recomiendan obtenerla mediante la alimentación y exposición moderada al sol
Es esencial para fortalecer huesos, músculos y sistema inmunológico; especialistas recomiendan obtenerla mediante la alimentación y exposición moderada al sol

La vitamina D se ha convertido en uno de los nutrientes más importantes para la salud debido a su papel en el fortalecimiento de los huesos, el sistema inmunológico y la función muscular.

En los últimos años, distintos estudios médicos han alertado sobre el aumento de personas con deficiencia de esta vitamina, una condición que puede provocar fatiga, debilidad muscular, problemas óseos e incluso alteraciones en la salud auditiva.

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Aunque el cuerpo produce vitamina D de manera natural mediante la exposición solar, especialistas en nutrición y salud señalan que también es fundamental obtenerla a través de la alimentación.

Sin embargo, pocos alimentos contienen cantidades significativas de este nutriente, por lo que mantener una dieta equilibrada resulta clave para evitar déficits.

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Vista cenital de una mesa con tostadas de sardinas, bowl de yogur y frutas, vaso de leche, huevo cocido, salmón ahumado, champiñones y caja de cereal Vitamina D.
Alimentos como salmón, huevos, lácteos fortificados y hongos destacan entre las principales fuentes naturales de vitamina D, un nutriente esencial para fortalecer huesos, músculos y sistema inmunológico

Los pescados grasos encabezan la lista de alimentos ricos en vitamina D

Entre los alimentos con mayor contenido de vitamina D destacan los pescados grasos como el salmón, el atún, las sardinas y la caballa. Estos productos no solo aportan esta vitamina, sino también ácidos grasos omega-3, relacionados con beneficios cardiovasculares y cerebrales.

El salmón es considerado una de las mejores fuentes naturales. Una sola porción puede cubrir una parte importante de la ingesta diaria recomendada. Los especialistas sugieren consumirlo al horno, a la plancha o en ensaladas para aprovechar sus nutrientes sin añadir exceso de grasas saturadas.

Las sardinas, además de ser accesibles y económicas, contienen calcio y proteínas. Pueden incorporarse en tostadas, pastas o ensaladas como una alternativa práctica para aumentar el consumo de vitamina D.

Huevos, lácteos y alimentos fortificados también aportan este nutriente

La yema de huevo contiene vitamina D y representa una opción sencilla para incluir este nutriente en desayunos o comidas. Nutriólogos recomiendan combinar los huevos con vegetales para crear platillos más completos y balanceados.

Otro grupo importante son los lácteos fortificados, como leche, yogur y algunas bebidas vegetales enriquecidas. En muchos países, estos productos reciben vitamina D añadida para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales de la población.

Alimentos como salmón, huevos, lácteos fortificados y hongos destacan entre las principales fuentes naturales de vitamina D, un nutriente esencial para fortalecer huesos, músculos y sistema inmunológico
Alimentos como salmón, huevos, lácteos fortificados y hongos destacan entre las principales fuentes naturales de vitamina D, un nutriente esencial para fortalecer huesos, músculos y sistema inmunológico

Los cereales fortificados y algunos jugos también pueden aportar pequeñas cantidades. Sin embargo, los especialistas advierten que es importante revisar las etiquetas nutricionales para conocer el contenido real de vitamina D y evitar productos con exceso de azúcar.

Hongos y exposición solar: aliados para mantener niveles saludables

Los hongos, especialmente aquellos expuestos a luz ultravioleta, también contienen vitamina D. Variedades como champiñones, portobello y shiitake pueden integrarse en sopas, guisos, pastas o ensaladas.

Además de la alimentación, la exposición moderada al sol continúa siendo una de las principales fuentes de vitamina D. Expertos recomiendan tomar entre 10 y 20 minutos de luz solar al día, dependiendo del tono de piel y las condiciones climáticas, evitando horarios de alta radiación.

No obstante, médicos subrayan que factores como el uso constante de protector solar, pasar demasiado tiempo en interiores y la contaminación pueden dificultar la producción natural de esta vitamina.

Qué síntomas podrían alertar sobre una deficiencia de vitamina D

La falta de vitamina D puede pasar desapercibida durante meses. Algunos de los síntomas más frecuentes incluyen cansancio constante, dolor muscular, debilidad, cambios de ánimo y fragilidad ósea.

Investigaciones recientes también han relacionado niveles bajos de vitamina D con problemas del sistema inmunológico y trastornos como el tinnitus, conocido como zumbido en los oídos.

Ilustración plana de un sol amarillo central con rayos que conectan a salmón, sardinas, huevo, leche, yogur, champiñones y cereal fortificado.
Ilustración editorial que representa diversos alimentos ricos en vitamina D como salmón, sardinas, huevos, leche, yogur y champiñones, conectando con el sol como fuente principal

Ante cualquier sospecha de deficiencia, especialistas recomiendan acudir al médico para realizar análisis clínicos antes de consumir suplementos. La automedicación puede provocar efectos adversos, ya que el exceso de vitamina D también representa riesgos para la salud.

Mantener una alimentación variada, incluir alimentos ricos en este nutriente y conservar hábitos saludables continúa siendo la principal recomendación para preservar niveles adecuados de vitamina D y proteger el bienestar general.

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