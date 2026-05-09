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México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

Los resultados de la rama femenil se sumaron a las tres medallas obtenidas previamente por el representativo mexicano de grecorromano

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La delegación mexicana de lucha olímpica femenil tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano celebrado en Iowa, Estados Unidos, luego de conquistar cuatro medallas y asegurar dos plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El equipo nacional sumó dos preseas de plata y dos de bronce durante la jornada femenil, resultados que fortalecen el momento que vive la lucha mexicana a nivel continental.

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Además, las actuaciones de Melanie Jiménez y Daniela Rojas permitieron a México asegurar presencia en la próxima justa panamericana.

Melanie Jiménez y Daniela Rojas aseguran boletos panamericanos

Las medallistas mundiales Melanie Jiménez, en la categoría de 62 kilogramos, y Daniela Rojas, en los 57 kilogramos, consiguieron las plazas para Lima 2027 tras subir al podio en categorías olímpicas.

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Jiménez obtuvo la medalla de plata, mientras que Rojas se quedó con el bronce, resultados que también representaron los primeros boletos para México rumbo a los Juegos Panamericanos.

La cosecha mexicana se completó con la plata de Josefina Ramírez en los 55 kilogramos y el bronce de Michelle Olea en los 72 kilogramos.

Estos resultados se suman a las tres medallas obtenidas previamente por el representativo de grecorromano, donde Isaac Marín y Yael Macías conquistaron plata, mientras Ángel Segura ganó bronce.

Tras la actuación femenil, la actividad mexicana continuará con los especialistas en estilo libre, quienes buscarán aumentar el número de medallas y clasificaciones rumbo a Lima 2027, evento que otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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