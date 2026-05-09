México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

(CONADE)

La delegación mexicana de lucha olímpica femenil tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano celebrado en Iowa, Estados Unidos, luego de conquistar cuatro medallas y asegurar dos plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El equipo nacional sumó dos preseas de plata y dos de bronce durante la jornada femenil, resultados que fortalecen el momento que vive la lucha mexicana a nivel continental.

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Además, las actuaciones de Melanie Jiménez y Daniela Rojas permitieron a México asegurar presencia en la próxima justa panamericana.

Melanie Jiménez y Daniela Rojas aseguran boletos panamericanos

Las medallistas mundiales Melanie Jiménez, en la categoría de 62 kilogramos, y Daniela Rojas, en los 57 kilogramos, consiguieron las plazas para Lima 2027 tras subir al podio en categorías olímpicas.

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Jiménez obtuvo la medalla de plata, mientras que Rojas se quedó con el bronce, resultados que también representaron los primeros boletos para México rumbo a los Juegos Panamericanos.

La cosecha mexicana se completó con la plata de Josefina Ramírez en los 55 kilogramos y el bronce de Michelle Olea en los 72 kilogramos.

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Estos resultados se suman a las tres medallas obtenidas previamente por el representativo de grecorromano, donde Isaac Marín y Yael Macías conquistaron plata, mientras Ángel Segura ganó bronce.

Tras la actuación femenil, la actividad mexicana continuará con los especialistas en estilo libre, quienes buscarán aumentar el número de medallas y clasificaciones rumbo a Lima 2027, evento que otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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