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Místico y Titán vencen a Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro ante la visita de BTS en la Arena México

El evento estelar del CMLL tuvo una inesperada visita internacional que desató la locura entre los aficionados

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(Foto: Miriam Estrella)
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La Arena México vivió una función fuera de lo habitual luego de recibir la inesperada visita de BTS, agrupación surcoreana que aprovechó su estancia en la Ciudad de México para acudir a una de las funciones más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). La presencia de los artistas asiáticos provocó revuelo entre los aficionados que asistieron a la Catedral de la Lucha Libre.

La agrupación apareció durante la lucha estelar de la noche, donde Místico y Titán se enfrentaron a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario en un combate que mantuvo encendido al público de principio a fin. El “Rey de Plata y Oro” y “El Inmortal” resistieron castigos, trampas y ataques desde lo alto de la tercera cuerda para finalmente quedarse con la victoria ante los representantes del bando rudo.

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Previo al enfrentamiento, Místico fue uno de los luchadores más ovacionados de la función luego de aparecer con una chamarra inspirada en las ARMY, detalle que desató los gritos del público. Bárbaro Cavernario no dejó pasar el momento y encaró tanto al gladiador como a los invitados especiales que observaban la batalla desde la zona cercana al ring.

(Foto: Miriam Estrella)
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En el cierre de la contienda, el rudo lanzó al “Seminarista de los Ojos Blancos” hacia el área donde se encontraban los integrantes de BTS, situación que provocó reclamos de los fans presentes. Tras conseguir el triunfo, el luchador descendió del cuadrilátero para convivir con los artistas coreanos. Místico abrazó a cada integrante y hasta realizó el tradicional gesto de corazón con los dedos para agradecer el respaldo recibido.

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(Foto: Miriam Estrella)
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Se muestra una gran multitud congregada en las gradas de la Arena México, con muchos asistentes de pie, aplaudiendo y grabando con sus teléfonos móviles a integrantes del grupo de K-pop BTS, quienes estuvieron presentes en este evento de lucha libre.

La función también tuvo un momento emotivo cuando el roster completo del CMLL subió al encordado para rendir homenaje a Guillermina Zarzosa, conocida entre la afición como La Cavernaria y recordada históricamente como “la aficionada número 1 del CMLL”. Salvador Lutteroth Lomelí estuvo presente junto a familiares de la emblemática seguidora.

En otros resultados destacados, Neón derrotó a Black Tiger gracias a su Lance Espacial.

(Foto: Miriam Estrella)
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Además, Máquina Letal, Terrible, El Elemental y Explosivo dominaron a Los Viajeros del Espacio.

(Foto: Miriam Estrella)
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En la rama femenil, Tessa Blanchard, Kira y La Jarochita superaron a Reyna Isis, Zeuxis y Keyra.

(Foto: Miriam Estrella)
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Por otro lado, Brillante Jr. y Diamond vencieron a los Hermanos Calavera.

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Finalmente, Los AtrapaSueños y Fuego derrotaron a La Ola Negra en el primer combate de la espectacular noche.

(Foto: Miriam Estrella)
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