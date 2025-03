CDMX desplegará casi 2 mil policías para el Vive Latino 2025

(Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) implementará un dispositivo de seguridad con la participación de mil 933 policías, quienes se encargarán de la seguridad de los asistentes al Vive Latino 2025.

Como parte de este, a partir de las 13:00 horas de este sábado, mil 165 policías, apoyados con 36 vehículos oficiales, un autobús, seis motopatrullas, nueve grúas y una aeronave de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, se encargarán de vigilar la llegada y salida de los asistentes al Estadio GNP.

Además, 766 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC, apoyados con siete unidades, y binomios caninos, estarán desplegados en los diferentes accesos del recinto, donde se colocarán filtros de revisión y también se harán recorridos de seguridad en la zona de gradas y a pie del recinto.

En tanto, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará cortes a la circulación en avenidas principales, calles aledañas y paraderos que conectan con el Estadio.

Lo anterior, con el objetivo de facilitar la movilidad vehicular y peatonal en la zona.

La dependencia señaló además que durante el Vive Latino se aplicará un operativo contra la reventa de boletos.

Recomendaciones para disfrutar del evento

Tras lo anterior, la SSC exhortó a no perder de vista los objetos personales y de valor, cuidar a los menores de edad, en caso de necesitar apoyo, recurrir al oficial más cercano; así como a reportar cualquier hecho posiblemente delictivo ante las autoridades.

Además, al ser un evento masivo, la entrada cuenta con ciertas restricciones con la finalidad de mejorar la experiencia dentro del recinto. Por lo que algunos de los objetos que no están permitidos son:

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Gotas para los ojos.

Medicamentos de venta libre.

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada).

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras.

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30 centímetros por 30 centímetros.

Peluches.

Comida o bebidas externos.

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etcétera).

El Vive Latino se realizará este sábado 15 y domingo 16 de marzo y dentro de las bandas que desfilarán en el Estadio GNO Seguros son:

Sábado 15 de marzo: Alto Grado, Arde Bogotá, Caifanes, Caloncho, cKovi, Clubz, Daniel, Me Estás Matando, Dillom, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él mató a un policía motorizado, Foster The People, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, LosPetitFellas, Meme del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Royal Republic, Scorpions, Siddartha, The Guapos, Robot95 y Usted Señálemelo.

Domingo 16 de marzo: Astropical, Aterciopelados, El Cuarteto de Nos, División Minúscula, Draco Rosa, Easykid, Eden Muñoz, Efecto Pasillo, El Haragán y Compañía, El Kuelgue, Jay de la Cueva, Los K’comxtles, Kany García, Keane, Kikuo, La Delio Valdez, La Lupita, La Santísima Voladora, Los Concorde, Los Esquizitos, Los Planetas, Midnight Generation, Mon Laferte, Motel, Mikel Izal, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Víctimas del Dr. Cerebro, Vilma Palma E Vampiros y Zoé.