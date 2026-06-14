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Ana Paula Vázquez conquista dos medallas de plata con México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya

El conjunto mexicano de tiro con arco femenil también logró avanzar a la final por equipos

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Ana Paula Vázquez
La delegación mexicana de tiro con arco sumó dos medallas de plata en la Copa del Mundo, celebrada este fin de semana en Antalya, Turquía, con Ana Paula Vázquez como protagonista. Foto: Reuters

La delegación mexicana de tiro con arco sumó dos medallas de plata en la Copa del Mundo, celebrada este fin de semana en Antalya, Turquía, con Ana Paula Vázquez como protagonista. El equipo femenil, integrado por Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, confirmó la regularidad de México en el circuito internacional rumbo a los principales compromisos del ciclo olímpico.

Ana Paula conquistó la primera presea de plata en la prueba individual de arco recurvo, luego de superar en semifinales por 6-0 a la italiana Roberta Di Francesco. En la final enfrentó a la china Jingyi Zhu, quien se impuso con marcador de 7-3. La arquera sonorense cerró la competencia como una de las figuras más destacadas de la delegación nacional, al asegurar la segunda posición mundial.

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Ana Paula Vázquez cayó 3-7 ante Jingyi Zhu en la gran final de recurvo individual de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya (X@OlimpismoMex)
Ana Paula Vázquez cayó 3-7 ante Jingyi Zhu en la gran final de recurvo individual de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya (X@OlimpismoMex)

Dos podios para el equipo femenil mexicano

El conjunto mexicano de tiro con arco femenil también logró avanzar a la final por equipos. Vázquez, Valencia y Ruiz enfrentaron a China en un duelo cerrado, donde las asiáticas ganaron por 5-3.

Con este resultado, las arqueras nacionales sumaron su segunda medalla de plata en la temporada 2026 de la Copa del Mundo. Es la segunda ocasión en el año que este trío se coloca entre los mejores equipos del certamen.

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Cabe indicar que la consistencia del equipo femenino se refleja en su presencia constante en las etapas finales de las competencias internacionales. La actuación en Antalya incrementa el total de preseas obtenidas por México en el serial de la Copa del Mundo, consolidando al país como una de las principales potencias en la disciplina de tiro con arco.

Ana Paula Vázquez cayó 3-7 ante Jingyi Zhu en la gran final de recurvo individual de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya (X@OlimpismoMex)
Ana Paula Vázquez cayó 3-7 ante Jingyi Zhu en la gran final de recurvo individual de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya (X@OlimpismoMex)

México mantiene presencia en finales internacionales

La participación de la delegación mexicana en Turquía marcó un fin de semana productivo para el deporte nacional. El desempeño de Vázquez y el equipo femenil mantiene a México en el podio y dentro del grupo de países con resultados constantes en pruebas internacionales. El serial de la Copa del Mundo es uno de los principales escenarios de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos y otros compromisos del ciclo.

La presencia de México en las finales de la Copa del Mundo de Antalya ha reforzado la importancia del tiro con arco como fuente principal de resultados para el deporte nacional. La delegación nacional cierra la etapa turca con nuevas preseas internacionales y mantiene la expectativa de seguir sumando podios en las siguientes competencias del calendario.

Vázquez fue una de las atletas mexicanas más sobresalientes del evento. La arquera afirmó su posición en el escenario internacional y contribuyó a fortalecer la imagen de México en el circuito de tiro con arco.

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