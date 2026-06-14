Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026

Cruz Azul ya comienza a realizar cambios de cara al Apertura 2026 (REUTERS)

Las escuadras mexicanas, entre ellas Cruz Azul, han iniciado la planificación de sus plantillas para la siguiente temporada, mientras la Liga MX permanece detenida debido al desarrollo del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La Máquina no quiere perder el tiempo y es por eso que ya tendría su primera baja a pesar de haber logrado el campeonato en la campaña pasada tras vencer a los Pumas de la UNAM en el Olímpico Universitario.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Mauro Zaleta la primera baja de Cruz Azul

Según informó Adrián Esparza Oteo, el primer movimiento confirmado en La Noria es el préstamo de Mauro Zaleta a Necaxa, con opción de compra. El lateral izquierdo mexicano, que viene de una destacada actuación con Mazatlán, no continuará con los cementeros en el próximo certamen.

El traspaso de Zaleta se produce en un contexto de cambios obligados para varios clubes. Mazatlán, su anterior equipo, dejó de participar en la máxima categoría debido a la adquisición de su franquicia por parte del Atlante. Así, el jugador se consolidó como una de las figuras del plantel antes de su salida.

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“Cruz Azul. Primer movimiento en La Noria. Mauro Zaleta se va a préstamo con opción de compra a Necaxa”, escribió el periodista.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Mazatlan - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 15, 2026 Club America's Jonathan Dos Santos in action with Mazatlan's Mauro Zaleta REUTERS/Eloisa Sanchez

Números de Mauro Zaleta

El cambio de equipo para el carrilero que había tenido continuidad en Mazatlán llama la atención entre los seguidores de Cruz Azul. La noticia impactó porque, pese a sus números en la temporada, el futbolista no continuará bajo la dirección de Joel Huiqui.

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Durante el último ciclo, el jugador sumó 26 partidos, de los cuales 16 correspondieron al Clausura 2026. En ese lapso, anotó dos goles y asistió en una ocasión, mostrando regularidad en la cancha.

El movimiento hacia Necaxa despertó preguntas en la afición cementera, que consideraba a este elemento una pieza útil en la plantilla. Sin embargo, los registros de participación y aportes ofensivos no resultaron suficientes para asegurarle un lugar en la gestión actual.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Mazatlan - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 15, 2026 Club America's Alejandro Zendejas in action as Mazatlan's Mauro Zaleta looks on REUTERS/Eloisa Sanchez

Otras bajas que podría tener Cruz Azul

Cruz Azul cuenta con varios jugadores en su plantilla a los que podría dejar ir en las próximas semanas. El futuro de Gonzalo Piovi dentro de la plantilla permanece en suspenso. Aunque el defensa argentino figura entre los posibles jugadores que podrían abandonar el club en el actual mercado de pases, su salida no se considera inminente. Todo dependerá de la llegada de una oferta que satisfaga a ambas partes.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez, Rodolfo Rotondi and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Henry Romero

El club no solo analiza la situación de Piovi, sino que contempla más movimientos en su plantilla. Erik Lira, actualmente concentrado con la Selección Nacional, aparece en los rumores de transferencias hacia el fútbol europeo. En caso de concretarse la negociación, la baja del mediocampista representaría un cambio significativo para el conjunto cementero.

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En paralelo, el nombre de Andrés Gudiño también suena como posible baja. Diversos rumores vinculan al guardameta con una transferencia al Atlante, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su salida ni detalles sobre el avance de las negociaciones.