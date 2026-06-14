México

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México

INFINITE fue el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abriendo oportunidades a más grupos del género

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Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)

El éxito que ha conquistado el K-pop en los últimos años es indiscutible: diariamente se ven palabras en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (anteriormente Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones de renombre como los Grammy y lideran los rankings más relevantes como los de Billboard o iTunes.

Con sus coreografías perfectamente coordinadas, sus canciones pegadizas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto del K-pop y realicen listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.

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Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en al menos 39 países, entre ellos México, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los sencillos favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Las canciones más escuchadas de K-Pop México

1. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2. SWIM

Artista: BTS

3. Into the Sun

Artista: BTS

4. FYA

Artista: BTS

5. Dimple

Artista: BTS

6. LEMONADE

Artista: aespa

7. Boy in Luv

Artista: BTS

8. Dynamite

Artista: BTS

9. back to life

Artista: HAN

10. River Flows In You

Artista: Carter Burwell

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como YouTube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en Latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

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Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen, además de su asombroso regreso a la Ciudad de México en 2026.

Cómo aprender a bailar coreografías de K-pop si eres principiante

El grupo EXO. (Foto: S.M. Entertainment)
El grupo EXO. (Foto: S.M. Entertainment)

En 2025, la cultura coreana siguió evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop fue la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marcó pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.

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