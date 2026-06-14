María Fernanda Cabal arremetió contra Mafe Carrascal por su posición frente a las dictaduras: “Las justifican”

La congresista fue abordada por una joven que quiso saber la opinión de la representante del Pacto Histórico - crédito @diegocaricatura/X

María Fernanda Cabal cuestionó a Mafe Carrascal, congresista del Pacto Histórico, por una reciente publicación en redes en la que la actual representante a la Cámara por Bogotá no supo responder a una pregunta sobre si existe o no la democracia en Cuba.

“La incoherencia tiene nombre”, fue el mensaje con el que la senadora saliente publicó ese mensaje en su cuenta de X después de la respuesta que la congresista dio respecto a la isla liderada por el régimen de los Castro desde hace décadas.

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En su publicación, Cabal encadenó varios señalamientos contra Carrascal y escribió: “Dicen defender los derechos humanos, pero desprecian a las víctimas del comunismo”.

En la misma línea, agregó: “Dicen creer en la democracia, pero justifican las dictaduras de Cuba y Venezuela” y cerró con otra acusación: “Dicen defender la vida, pero promueven el aborto”.

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María Fernanda Cabal le respondió a Mafe Carrascal por su respuesta sobre Cuba - crédito @Maria FdaCabal/X

A partir de ese episodio, la dirigente política de derecha convirtió la respuesta de Carrascal en una crítica más amplia sobre la izquierda, el comunismo y la posición de ese sector frente a dictaduras como las de Cuba y Venezuela.

La publicación terminó con una frase de cierre que buscó reforzar el peso político del momento: “¡Video para la historia!”.

El cruce se sumó a una discusión que desde hace años aparece de forma recurrente en el debate público colombiano, donde el modelo cubano y la situación venezolana siguen siendo usados como puntos de choque entre sectores de derecha e izquierda.

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Hasta el momento, Carrascal no ha emitido respuesta alguna a María Fernanda Cabal respecto a las declaraciones por la publicación que es viral en redes.

Carrascal arremetió contra Abelardo de la Espriella

Mafe Carrascal cuestionó alianzas políticas de Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X

La congresista del Pacto Histórico difundió un video dirigido a la ciudadanía, en el que cuestionó si sería prudente confiar el patrimonio familiar a quien, según su visión, ha estado relacionado con figuras y casos controvertidos.

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La congresista lanzó una pregunta clave al electorado: “¿Usted contrataría a un abogado de mafiosos y estafadores que a su vez los estafa para cuidar su finca, su empresa, su patrimonio y los intereses de su familia?”. Con esta frase, instó a reflexionar sobre la legitimidad de entregar el Estado a personas con ese historial.

En el corazón de las críticas está la trayectoria profesional de De la Espriella. Carrascal recordó que el abogado fue defensor de condenados por parapolítica, como Rocío Arias, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Jorge Visbal Martelo.

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También mencionó su representación a David Murcia Guzmán, creador de DMG, quien llegó a acusar a su propio abogado de fraude.

El entorno político y profesional de De la Espriella fue otro punto de alerta para la representante. En su análisis, resaltó la presencia de Eduardo Zapateiro como asesor de seguridad, quien se retiró de la campaña tras ser imputado por la Fiscalía por presunto acoso sexual.

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La representante del Pacto Histórico alertó sobre figuras clave en el equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X

También citó a Alejandro Bermeo, senador electo señalado por violencia sexual y tortura, así como la participación del empresario Enrique Vives Caballero, sentenciado por la muerte de seis personas, en eventos de campaña mientras cumple prisión domiciliaria.

Carrascal describió este panorama como una “red flag” política. Consideró que ese grupo cercano parece asumir que el poder y la fama lo sitúan por encima de la ciudadanía. Además, señaló la ausencia total de mujeres en el círculo de confianza de De la Espriella.

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Carrascal recordó que De la Espriella defendió a Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, y lo acusó de incoherencias al proclamarse defensor de los animales mientras apoyaba la tauromaquia.

En su mensaje, la representante criticó el discurso de “salvador moral” del candidato, al tiempo que lo acusó de replicar estrategias de confrontación institucional similares a las de Javier Milei y Donald Trump.

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