Dura baja en Chivas, Celeste Espino se despide de la afición rojiblanca

El video presenta a la portera Celeste Espino en entrenamientos y partidos de fútbol femenino vistiendo uniformes del Club Chivas Femenil. Se observa a la jugadora realizando atajadas en un campo y en acción durante encuentros disputados en un estadio con patrocinadores como Telcel y Caliente.mx. Las imágenes también muestran a la futbolista cerca de un autobús de transporte, documentando su trayectoria y partida del equipo.

El Club Deportivo Guadalajara dio a conocer que Celeste Espino ya no formará parte de la institución rojiblanca a partir del próximo torneo debido a una decisión de la propia guardameta, quien decidió salir en búsqueda de nuevos horizontes.

Pese a que la portera apuntaba a ser no solo el futuro de Chivas sino también del arco de la selección mexicana, nunca logró la continuidad que hubiese querido en el Rebaño, ya las lesiones le impidieron mantener regularidad, y además Blanca Félix nunca cedió terreno por la titularidad.

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Celeste se despide de Chivas

La guardameta agradeció a toda la afición por todo su apoyo (Instagram: Celeste Espino)

Después de darse a conocer la noticia, Celeste Espino publicó un emotivo mensajes en redes sociales para despedirse del club de sus amores, donde cumplió el sueño de convertirse en jugadora profesional tras entrenar en Verde Valle desde los 14 años:

“Chivas ha sido mi casa durante 8 años y tengo solo palabras de agradecimiento para expresar lo que representa este Club para mí. Hoy me toca cerrar un capítulo del Club Guadalajara, quién me vio crecer no solo de estatura, sino de profesionalismo. Llegué siendo una niña de 14 años con aspiraciones y sueños, me voy siendo una mujer de 22 años con grandes aprendizajes, con muchas experiencias y metas alcanzadas“, expresó la portera en su cuenta de Instagram.

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Además, aprovechó el espacio or agradecer a la afición por todo el apoyo mostrado a lo largo de su etapa con las

rojiblancas y se declaró lista para emprender este nuevo viaje en su carrera, donde busca mayor regularidad para ser considerada nuevamente por selección mexicana y aspirar a jugar la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

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Reacción de Blanca Félix a la salida de Celeste

Blanca se despide de Celeste. (EFE/Miguel Sierra)

Algunas jugadoras de Chivas Femenil dejaron sus mensajes deseándole el mayor de los éxitos a su ex compañera en su nueva etapa profesional, entre las cuales se encuentra Blanca Félix, portera titular, quien dejó el siguiente mensaje:

“Amiga, lo mejor para ti siempre. Gracias por todo”

Sin embargo, parte de la afición respondió con críticas al mensaje de la propia guardameta, ya que algunos seguidores consideran que Blanca ya cumplió su ciclo con la institución y debería darle paso a las porteras jóvenes como Celeste.

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Trayectoria de Celeste Espino

Celeste busca minutos para ser contemplada por la selección rumbo al Mundial Femenil 2027. (Instagram: Celeste Espino)

Celeste Espino, nacida el 9 de agosto de 2003 en Zapopan, Jalisco, comenzó su camino en el deporte a los 10 años y desde entonces ha jugado diversos deportes, con el fútbol como su gran pasión. Llegó a la Cantera Rojiblanca con solo 14 años, y su sueño de debutar con Chivas Femenil lo cumplió el 7 de septiembre de 2020 ante Mazatlán, en la Jornada 4 del torneo Guardianes 2020.

Durante su trayectoria, ha sido ejemplo de trabajo, paciencia y resiliencia, respondiendo cuando Félix tuvo que alejarse por lesiones y demostrando fortaleza para superar una gravísima lesión en la rodilla.

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Su rendimiento con Chivas le abrió las puertas de la Selección Mexicana Femenil desde 2019, cuando fue parte de la sub-17, luego de la sub-20, y ha sido considerada por Pedro López en algunas convocatorias para ser la segunda o tercer guardameta en este proceso rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, aunque en las últimas convocatorias no ha sido considerada.