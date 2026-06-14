México

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

Las investigaciones apuntan a una disputa por el control territorial entre grupos delictivos en Ecatepec y La Paz

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Retrato de un hombre joven con una barra negra cubriendo sus ojos, sobre un fondo blanco y logos de la Fiscalía del Estado de México.
La Fiscalía del Estado de México detiene a Fernando N, señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Vallarta, e invita a la ciudadanía a denunciarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de tres personas y tentativa de homicidio contra una víctima más, hechos ocurridos el pasado 14 de mayo en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, el ahora detenido habría participado junto con otros tres individuos en un ataque armado perpetrado en contra de varias personas que se encontraban reunidas en la zona. Presuntamente, los agresores accionaron armas de fuego contra las víctimas, provocando la muerte de tres hombres y lesiones a una cuarta persona.

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Buscan control territorial

Otras miembros de grupo de los Vallarta detenidos: Jazmín "La China" y Leslie "La Güera"
Otras miembros de grupo de los Vallarta detenidos: Jazmín "La China" y Leslie "La Güera"

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense señalan que esta agresión estaría relacionada con una disputa por el control territorial entre grupos antagónicos dedicados a la comercialización y distribución de narcóticos en la región.

Como parte de la mecánica de los hechos, las autoridades establecieron que, antes de abandonar el lugar, los probables responsables dejaron una cartulina con un mensaje intimidatorio en el que hacían referencia al “Lic. Vallarta” y a una estructura criminal presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Tras el análisis de pruebas y trabajos de inteligencia, agentes del Ministerio Público lograron identificar a los probables responsables y solicitaron ante un juez la correspondiente orden de aprehensión.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía estatal cumplimentaron la orden y trasladaron a Fernando “N” al Centro Preventivo y de Readaptación Social correspondiente, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, instancia que determinará su situación jurídica en los próximos días.

La FGJEM precisó que, en caso de ser encontrado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio, así como una sentencia adicional de hasta 46 años por tentativa de homicidio.

Detención de otros presuntos integrantes

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex
Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex el pasado mes de marzo de 2026 (X/@fiscaliaqro)

No obstante, las autoridades recordaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.

La Fiscalía estatal también reveló que, derivado de diversas acciones de investigación, hasta el momento han sido detenidos ocho presuntos integrantes de la estructura criminal autodenominada “Los Vallarta”, quienes son investigados por distintos delitos de alto impacto.

Entre los detenidos figura Fernando “N”, alias “El Lic. Vallarta”, identificado por las autoridades como probable líder de esta organización delictiva. Los implicados se encuentran actualmente en diferentes etapas procesales.

De acuerdo con las líneas de investigación, esta agrupación criminal estaría vinculada con actividades ilícitas como homicidios, venta y distribución de narcóticos, principalmente en los municipios de Ecatepec y La Paz.

Las autoridades mexiquenses mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer otros posibles hechos delictivos relacionados con esta organización y determinar la participación de más personas en la estructura criminal.

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