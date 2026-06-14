Qué es el fenómeno de mar de fondo en el pacífico mexicano y por qué alerta a las autoridades

La Secretaría de Marina (Semar) emitió una alerta para la comunidad marítima y portuaria ante la presencia del fenómeno de mar de fondo en el Pacífico mexicano, una condición oceánica que puede provocar oleaje elevado, corrientes peligrosas y afectaciones en playas, puertos y zonas costeras.
De acuerdo con el más reciente aviso de la dependencia, para mañana lunes 15 de junio se prevé oleaje de entre 6 y 9 pies de altura (aproximadamente de 1.8 a 2.7 metros) en diversos puntos del litoral del Pacífico, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones y mantenerse atentos a los boletines oficiales.
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Estas marejadas suelen presentarse con periodos prolongados entre una ola y otra, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad entre bañistas y pescadores. Sin embargo, las olas pueden alcanzar gran intensidad al acercarse a la costa.
¿Qué es el mar de fondo?
Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el mar de fondo es un fenómeno que se caracteriza por la presencia de oleaje largo y continuo generado por tormentas o sistemas meteorológicos que ocurren mar adentro, incluso a cientos o miles de kilómetros de las costas mexicanas.
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El término “de fondo” viene de la idea de que se generan en aguas remotas donde las profundidades son grandes, pero eso no quiere decir que se formen por debajo de la superficie.
A diferencia del oleaje provocado directamente por los vientos locales, el mar de fondo se origina cuando fuertes tormentas en océanos abiertos generan ondas que viajan largas distancias hasta llegar a las playas, donde pueden incrementar significativamente la altura y la fuerza de las olas.
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Este fenómeno sucede en las costas del Pacífico, afecta principalmente los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Diferencia entre mar de fondo y tsunami
La diferencia entre mar de fondo y tsunami radica en su origen, el primero es por la acción del viento de tormentas sobre el mar en zonas muy alejadas de la costa, y el segundo se genera principalmente por sismos.
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Por otro lado, el mar de fondo es benéfico porque al viajar en todas direcciones, remueve y recicla las aguas de los ecosistemas marinos, lo que implica un proceso de intercambio de energía.
¿Por qué preocupa a las autoridades?
La principal preocupación es que el mar de fondo puede provocar:
- Corrientes de arrastre peligrosas.
- Ingreso repentino del agua a zonas de playa.
- Afectaciones a embarcaciones menores.
- Daños en infraestructura costera.
- Erosión de playas.
- Riesgos para bañistas, pescadores y turistas.
Además, el fenómeno puede ocasionar cierres preventivos de puertos y restricciones para actividades recreativas o deportivas en el mar.
Las autoridades han advertido que este tipo de eventos puede generar oleaje fuerte durante varios días consecutivos, incluso cuando las condiciones meteorológicas aparenten ser favorables en tierra.
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Estados y puertos donde se espera mayor oleaje
De acuerdo con la información difundida por Semar, el lunes 15 de junio se esperan olas de entre 6 y 9 pies en:
- Chiapas
- Salina Cruz, Oaxaca
- Acapulco, Guerrero
- Lázaro Cárdenas, Michoacán
- Manzanillo, Colima
- Puerto Vallarta, Jalisco
- San Blas, Nayarit
- Mazatlán, Sinaloa
- La Paz, Baja California Sur
Asimismo, se mantiene vigilancia en gran parte del litoral del Pacífico mexicano debido a la evolución del fenómeno.
Recomendaciones ante el mar de fondo
Ante la presencia de este fenómeno, las autoridades de Protección Civil y la Secretaría de Marina recomiendan:
- Evitar ingresar al mar cuando exista bandera roja o restricciones oficiales.
- No caminar sobre escolleras, muelles o zonas rocosas cercanas al oleaje.
- Mantener alejadas las embarcaciones menores de áreas con fuerte marejada.
- Extremar precauciones en actividades turísticas y recreativas.
- Seguir las indicaciones de las Capitanías de Puerto.
- Consultar únicamente información emitida por autoridades oficiales.
La Semar reiteró que la población debe mantenerse informada mediante los reportes meteorológicos y marítimos, ya que las condiciones del mar pueden cambiar rápidamente y representar un riesgo para quienes se encuentren en playas y zonas costeras del Pacífico mexicano.
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