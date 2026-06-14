México

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Este proyecto televisivo contará con tres días de encierro y retos sin eliminaciones ni votaciones. Participarán personalidades mexicanas y la transmisión se prevé desde la casa de Adame en Cuernavaca

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Una persona con gafas de sol y camisa estampada frente a una consola en una discoteca con luces verdes y haces de láser, y una bandera mexicana al fondo
El conductor apareció tras las tornamesas en el Beerpong Alice Under 30, un club social ubicado en Cuernavaca, Morelos.(@alfredoadame.goldenboy/Instagram)

Alfredo Adame sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram su faceta como DJ en un club de Cuernavaca, mientras avanza la producción de Ruco y Cursi: La mansión de Adame, el reality show que prepara junto a Jorge “El Burro” Van Rankin para celebrar los cumpleaños de ambos.

El conductor apareció tras las tornamesas en el Beerpong Alice Under 30, un club social ubicado en Cuernavaca, Morelos. La secuencia, difundida a través de sus historias de Instagram, mostró a Adame en un rol alejado de las pantallas y espectáculos que suelen caracterizarlo.

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Hombre con chaqueta de lentejuelas y gafas de sol en una cabina de DJ, con luces láser verdes y rojas iluminando el fondo oscuro de una discoteca
La secuencia, difundida a través de sus historias de Instagram, mostró a Adame en un rol alejado de las pantallas y espectáculos que suelen caracterizarlo. (@alfredoadame.goldenboy/Instagram)

El anuncio que desató la expectativa

Adame y Jorge “El Burro” Van Rankin anunciaron Ruco y Cursi: La mansión de Adame a través de un video en redes sociales en el que ambos simulan una conversación telefónica. Entre bromas sobre la edad y provocaciones mutuas, planearon lo que describieron como “el festejo más disruptivo de internet”.

El proyecto nació como una celebración conjunta: Adame cumplió 67 años el 10 de junio, y Van Rankin, 63 el 5 del mismo mes. Los dos cumpleaños se produjeron con días de diferencia, lo que dio pie a la idea de una gran fiesta compartida frente a las cámaras.

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Tres días de encierro, 24 horas en vivo

Interior de una discoteca llena de gente bailando bajo luces láser rojas y verdes. Un DJ con una chaqueta brillante está en el escenario y una bola de discoteca cuelga del techo
El reality promete retos, dinámicas, confesiones y enfrentamientos espontáneos, con la llegada periódica de invitados especiales. Entre los nombres que Adame ya mencionó públicamente figuran Roberto Palazuelos, Cuauhtémoc Blanco y Poncho de Nigris. (@alfredoadame.goldenboy/Instagram)

El formato consiste en un encierro festivo de tres días en la residencia de Adame, con transmisión continua las 24 horas. A diferencia de Big Brother o La Casa de los Famosos, el programa no contempla eliminaciones ni votaciones: la pregunta central es simplemente quién aguanta más la fiesta.

El reality promete retos, dinámicas, confesiones y enfrentamientos espontáneos, con la llegada periódica de invitados especiales. Entre los nombres que Adame ya mencionó públicamente figuran Roberto Palazuelos, Cuauhtémoc Blanco y Poncho de Nigris. También dejó abierta la posibilidad de invitar a Sergio Mayer —con quien mantiene una relación tensa— y a Niurka, a quien describió como alguien que iría “a pelearse”.

Dos trayectorias que confluyen

Ambos conductores llegan al proyecto en un momento de alta visibilidad. Adame venció por nocaut técnico a Carlos Trejo el 15 de marzo en la Arena Monterrey, durante el evento Ring Royale 2026, poniendo fin a más de 20 años de rivalidad pública. Ese triunfo relanzó su perfil mediático antes del anuncio del reality.

Van Rankin, por su parte, acumula más de tres décadas en la industria. Fue conductor del matutino Hoy entre 2013 y 2020, año en que salió del programa, y participó en la segunda y tercera edición de Big Brother VIP, donde llegó a la final en su segunda participación. Ruco y Cursi representa su regreso más visible a la pantalla desde su salida de Miembros al aire en 2023.

Una larga experiencia en reality shows

Adame asegura tener múltiples grupos de apoyo en Telegram (TV Azteca)
Adame asegura tener múltiples grupos de apoyo en Telegram (TV Azteca)

Adame es uno de los participantes más prolíficos del género en México. Ha pasado por La Casa de los Famosos, Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón, La Casa de los Famosos All-Stars, La Mansión VIP, La Granja VIP y Soy famoso, ¡sácame de aquí!, siendo ganador de estos dos últimos.

Van Rankin también tiene experiencia en formatos de convivencia más allá de Big Brother VIP: en Hotel VIP compartió pantalla con figuras como Araceli Ordaz “Gomita” y Martha Figueroa.

Fecha y plataforma sin confirmar

Ni la fecha de estreno ni el canal o plataforma de transmisión han sido anunciados de forma oficial. Los protagonistas confirmaron únicamente que la producción ya está en marcha y que “muy pronto” se dará a conocer más información sobre el proyecto.

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