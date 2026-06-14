México

Pensión Bienestar 2026: confirmado, estos son los beneficiarios que reciben tarjeta en junio

La Secretaría de Bienestar ya confirmó fecha oficial para entregar tarjetas a los nuevos beneficiarios

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Dos mujeres mayores sonriendo, una con cabello gris y otra con cabello blanco, sostienen tarjetas blancas del Banco del Bienestar sobre un fondo burdeos con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Ya hay una fecha exacta confirmada en junio para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar y no todos los beneficiarios saben que les aplica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada dos meses, millones de adultos mayores en México esperan el depósito de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores como su principal fuente de ingreso.

Pueden acceder a él las personas de 65 años o más con nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país; el depósito llega directo a una tarjeta bancaria, sin intermediarios.

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El calendario de este mes trae una novedad puntual: hay un grupo específico de derechohabientes que recibirá su tarjeta del Banco del Bienestar por primera vez en junio.

Una anciana inserta una tarjeta en un cajero automático, mientras otras tres personas mayores esperan en una fila detrás de ella, una de ellas sostiene un papel.
Registrarse en el programa no es suficiente: existe un paso adicional sin el cual el dinero no llega, aunque el trámite esté completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se trata del pago regular, sino de la entrega física del instrumento que hace posible cobrar el apoyo de 6,400 pesos mexicanos bimestrales sin depender de nadie más.

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Saber si se pertenece a ese grupo, en qué fechas acudir y qué esperar del proceso marca la diferencia entre recibir el beneficio a tiempo o enfrentar una demora innecesaria.

Perder la tarjeta del Banco del Bienestar por no recogerla en el plazo asignado puede retrasar el acceso al apoyo económico del bimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Perder la tarjeta del Banco del Bienestar por no recogerla en el plazo asignado puede retrasar el acceso al apoyo económico del bimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar en junio

La Secretaría de Bienestar confirmó a través de un comunicado en su página oficial que los nuevos beneficiarios de la Pensión para el Bienestar que completaron su registro en abril de 2026 recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 15 y el 21 de junio.

De acuerdo con la institución, la notificación llegará por mensaje SMS con el día, la hora y el lugar exactos para recogerla.

Infografía sobre la entrega de tarjetas del Bienestar en junio, con manos sosteniendo una tarjeta, un calendario, un celular con SMS, un cajero y dinero.
La Secretaría de Bienestar entregará la tarjeta a nuevos beneficiarios registrados en abril entre el 15 y el 21 de junio, siendo el único medio para recibir la pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta es el único medio oficial por el que se depositan los apoyos económicos del programa, de forma directa y sin intermediarios, para evitar caer en fraudes.

Quienes aún no la tengan no pueden cobrar el bimestre correspondiente hasta obtenerla en el punto de entrega asignado.

¿Cuánto dinero puede recibir al año un adulto mayor beneficiario y de qué depende?

El depósito bimestral es de 6,400 pesos mexicanos. Al completar los seis bimestres del año, el total acumulado llega a 38,400 pesos mexicanos anuales.

El monto no depende de años cotizados ni de un historial laboral formal: basta cumplir la edad, acreditar residencia permanente en México y completar el registro ante la Secretaría de Bienestar.

Vista macro horizontal de una tarjeta verde del Banco del Bienestar con el logo blanco y verde, y un chip dorado, sobre una superficie de madera clara.
El dinero acumulado en la tarjeta no es heredable; solo existe un pago reclamable tras el fallecimiento del titular y tiene condiciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el depósito no aparece en la fecha programada, el dinero no se pierde.

Si el banco rechaza el pago, el monto se acumula al bimestre siguiente; si el rechazo se repite, el programa puede expedir el siguiente pago en efectivo.

Para aclarar cualquier problema, el beneficiario debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.

Tarjeta de débito verde oscuro del Banco del Bienestar con chip y símbolo contactless junto a billetes de 200 y 500 pesos mexicanos sobre madera.
El Banco del Bienestar es la única institución financiera autorizada para dispersar los apoyos del programa directamente a los beneficiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas que pueden suspender o cancelar el apoyo

Estar inscrito en el padrón no garantiza recibir el apoyo de forma indefinida.

Las Reglas de Operación del programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, establecen las causas de baja, tanto temporal como definitiva.

La más inmediata es el fallecimiento del titular: en cuanto el sistema detecta que una CURP tiene estatus de defunción, la baja se aplica de forma automática.

Interior de Módulo de Bienestar en México. Personas adultas hacen fila y son atendidas en ventanillas. Logos del Gobierno de México y Banco del Bienestar en pared.
El programa es universal para personas adultas mayores mexicanas de 65 años en adelante con residencia permanente en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los familiares tienen un plazo de dos bimestres para reclamar el Pago de Marcha, equivalentes a 3,200 pesos mexicanos, entregados por única ocasión a la persona auxiliar registrada.

Otras causas de exclusión definitiva incluyen:

  • Documentos falsos o con inconsistencias no resueltas.
  • Duplicidad de registros en el padrón.
  • Ausencia en visitas domiciliarias.
  • No recoger el medio de pago durante dos bimestres consecutivos.
  • Traslado legal del domicilio al extranjero.
Un grupo de personas, incluidos ancianos y una mujer en silla de ruedas, reciben documentos de dos oficiales uniformadas en una mesa blanca.
Los nuevos derechohabientes que se registraron en abril de 2026 recibirán un mensaje SMS con el día, la hora y el lugar exactos para recoger su tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incumplimiento reiterado de las Reglas de Operación y la baja voluntaria también cancelan el beneficio.

Para quienes ya fueron dados de baja por causas reparables, las mismas Reglas de Operación contemplan la reactivación: acudir al Módulo de Atención más cercano con la documentación en regla es el primer paso para recuperar el apoyo.

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