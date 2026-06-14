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Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México

La famosa, conocida por su papel en ‘Nosotros los Nobles’, acudió al Estadio Ciudad de México acompañada de su esposo, su hija y el actor Luis Gerardo Méndez

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Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones (FB)
Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones (FB)

La actriz Karla Souza provocó debate en redes sociales tras compartir mensajes sobre personas desaparecidas en México en medio de su asistencia al partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Souza, conocida por su papel en Nosotros los Nobles, acudió al Estadio Ciudad de México acompañada de su esposo, su hija y el actor Luis Gerardo Méndez. Publicó imágenes donde se le ve sonriendo, vistiendo la camiseta de la selección mexicana y portando un sombrero típico, junto a mensajes que visibilizan la crisis de desapariciones en el país.

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Mensajes en redes sociales: cifras y contexto

Durante la inauguración del mayor evento futbolístico global, Souza difundió en sus redes sociales seis mensajes breves. El primero decía: “Por las personas desaparecidas. Por sus familias. Por las madres buscadoras.”. A continuación, añadió: “No son cifras. Son nombres. Son familias buscándoles.”. En otro post escribió: “Las mujeres —madres, hermanas, esposas e hijas— han encabezado muchas búsquedas.”.

En sus publicaciones, la actriz también dirigió la atención internacional hacia la situación en México: “Que el mundo también vea esto: en México nos faltan miles.”. Souza incluyó una cifra precisa: “En México, 134,960 personas siguen desaparecidas.”. Finalmente, cerró con la frase: “Mientras celebramos el futbol, no olvidemos a quienes siguen buscando.”

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Estos mensajes aparecieron junto a fotografías en las que Souza posa en el estadio, en ambiente festivo, acompañada de familiares y amigos.

(RS)
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Reacciones divididas en redes sociales

Las publicaciones de Karla Souza generaron una ola de comentarios encontrados. Algunos usuarios respondieron con ironía o crítica, señalando contradicciones entre el tono de denuncia de los mensajes y el contexto de celebración deportiva. Entre los comentarios se leyeron frases como “Ahí en el estadio las vas a encontrar”, “Nooombre... Estabas bien preocupada” o “Bonita manera de apoyar”.

Otros usuarios defendieron la iniciativa de Souza de utilizar su visibilidad para amplificar un tema social urgente. Algunos comentarios destacaron: “El que debe de ponerse a trabajar es el Estado, el futbol es deporte. Y qué bueno que da visibilidad a los desaparecidos.” o “Si te ves muy preocupada!”.

El debate sobre el privilegio y el papel de figuras públicas

La polémica alrededor de la publicación de Souza reactivó el debate sobre el uso de los privilegios y la responsabilidad de figuras públicas. Desde la sociología, se entiende el privilegio como ventajas asociadas a la posición social, económica o cultural de una persona. Este concepto no implica necesariamente culpa, pero sí una responsabilidad al reconocerlo y utilizarlo para abrir espacios y dar voz a quienes han sido históricamente excluidos.

En términos éticos, el privilegio puede transformarse en una herramienta para hacer visibles problemáticas sociales. Así lo expresaron algunos usuarios, quienes subrayaron que reconocer los privilegios ayuda a comprender mejor la realidad de los demás y contribuye a reducir desigualdades.

Las madres buscadoras y la crisis de desapariciones

México enfrenta una crisis de desapariciones con 134,960 personas reportadas como no localizadas hasta la fecha. Las madres buscadoras y familiares de víctimas han encabezado la mayoría de las búsquedas. Souza rescató en sus mensajes el papel de las mujeres en este proceso: madres, hermanas, esposas e hijas han sostenido la búsqueda y la exigencia de justicia.

Karla Souza Juegos Olímpicos de París 2024
Karla Souza﻿ (Prime Video)

En el contexto de un evento internacional como el Mundial, la actriz buscó que la audiencia global conozca la magnitud del problema. En su publicación escribió: “Que el mundo también vea esto: en México nos faltan miles.”

Fútbol, celebración y memoria

La participación de figuras públicas en causas sociales suele dividir opiniones. En el caso de Karla Souza, la combinación de imágenes festivas y mensajes de denuncia abrió el debate sobre la forma y el fondo al abordar temas sensibles. Entre las respuestas también hubo mensajes de apoyo: “Así es, y no perder la fe, seguir luchando, el gobierno no hará nada pero nosotras podemos hacer la diferencia, apoyar siempre las causas, que nos una el deporte y también las tragedias, días buenos o malos pero que el sol salga para todas y todos”.

Souza concluyó su serie de publicaciones con un recordatorio: “Mientras celebramos el futbol, no olvidemos a quienes siguen buscando.”

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