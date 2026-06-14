Movimiento Ciudadano coloca módulos para que usuarios se amparen ante registro obligatorio de líneas telefónicas

IMAGEN ILUSTRATIVA GENERADA CON IA. Miembros de Movimiento Ciudadano asisten a ciudadanos en módulos instalados en la vía pública para tramitar amparos contra el registro obligatorio de líneas telefónicas, informando sobre sus derechos.

Movimiento Ciudadano (MC) instaló módulos de atención en Ciudad Juárez, Chihuahua, para asesorar a ciudadanos que buscan promover amparos contra el registro obligatorio de líneas telefónicas, una medida federal que exige vincular los números celulares con datos personales antes del 30 de junio de 2026. De acuerdo con el partido, hasta el momento alrededor de 500 personas han mostrado interés en iniciar acciones legales para evitar el trámite.

La estrategia forma parte de una campaña impulsada por el partido en el estado de Chihuahua, donde dirigentes y abogados ofrecen orientación gratuita a quienes consideran que el registro telefónico podría representar riesgos para la privacidad y la protección de datos personales.

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Según informó Movimiento Ciudadano, los módulos fueron instalados en distintos puntos de Ciudad Juárez con el objetivo de facilitar el acceso a asesoría jurídica para los usuarios de telefonía móvil que desean promover amparos individuales o colectivos. La respuesta ciudadana ha sido significativa y ya suma cerca de 500 personas interesadas en sumarse a la iniciativa.

¿Por qué buscan ampararse contra el registro de líneas telefónicas?

Los promotores de la campaña argumentan que la obligación de registrar una línea telefónica vinculándola a datos personales podría vulnerar derechos relacionados con la privacidad y el manejo de información sensible. Además, señalan que existen preocupaciones sobre posibles filtraciones de datos o casos de suplantación de identidad.

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En ese sentido, el equipo jurídico de MC ha señalado que los ciudadanos tienen derecho a recurrir a mecanismos legales para cuestionar la constitucionalidad de la medida y solicitar la protección de la justicia federal mediante amparos.

La promoción de recursos legales ocurre mientras crecen las dudas entre usuarios de telefonía móvil sobre los alcances del registro y el uso que se dará a la información proporcionada durante el proceso.

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¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica?

El Gobierno federal estableció que todas las líneas móviles activas deberán quedar vinculadas a la identidad de su titular antes del 30 de junio de 2026. En caso de incumplimiento, las compañías telefónicas podrán suspender el servicio a partir del 1 de julio, aunque se mantendrían habilitadas las llamadas de emergencia.

La medida fue presentada como parte de una estrategia para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico mediante la identificación de los usuarios de cada número celular.

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No obstante, la disposición ha generado controversia y ya enfrenta sus primeros recursos legales en distintos estados del país. Diversas organizaciones, abogados y ciudadanos han comenzado a explorar la vía del amparo como una alternativa para impugnar el registro obligatorio.

Movimiento Ciudadano mantiene campaña contra el registro telefónico

Además de los módulos para tramitar amparos, integrantes de Movimiento Ciudadano han impulsado otras acciones en Chihuahua, como la recolección de firmas y la presentación de escritos ante compañías telefónicas para manifestar el rechazo de algunos usuarios al registro obligatorio.

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El partido sostiene que continuará brindando asesoría legal a quienes busquen impugnar la medida, mientras se acerca la fecha límite establecida para completar el registro de líneas celulares en México.