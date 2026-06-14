Equipo femenil obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

La delegación mexicana suma su quinta medalla en Turquía y se perfila para hacer historia en la Gran Final que se disputará el próximo mes de septiembre en Saltillo. (REUTERS/Tingshu Wang)

El equipo femenil de tiro con arco conformado por Alejandra Valencia, Ángela Ruíz y Ana Paula Vázquez obtuvo la medalla de plata en la Copa del Mundo de Antalya 2026 tras caer por 3-5 ante China en la gran final.

Con este resultado, las medallistas en París 2024 consiguieron su segunda presea en el serial de las Copas del Mundo tras el bronce obtenido en Puebla.

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Ahora, las tres arqueras se preparan para lo que será la gran final, la cual se celebrará en Saltillo en septiembre, donde se espera que los representantes nacionales tengan una gran actuación al contar con el apoyo de la gente.

Otras medallas en Antalya 2026

(Instagram / @a.mayabec)

El sábado fue muy provechoso para la delegación mexicana, que celebró varias alegrías en las competencias de tiro con arco.

Además de la medalla obtenida por el equipo femenil este domingo, la jornada sabatina dejó un total de cuatro preseas, donde destacó Andrea Becerra, quien logró subirse a lo más alto del podio en la prueba individual del arco compuesto al imponerse a la colombiana Sara López , reafirmando su lugar como la número 1 del mundo.

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Para la rama masculina dentro de la misma modalidad, Sebastián García se quedó muy cerca de conseguir la medalla de oro al caer ante el neerlandés Mike Scholoesser.

En la modalidad de equipos mixtos, Andrea sumó otra presea junto a Sebastián García, quienes obtuvieron la medalla de bronce tras vencer 155-154 a la dupla de Estados Unidos conformada por Savannah O’Donohue y Curtís Broadnax.

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Por su parte, el equipo femenil conformado por Andrea Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo logró la medalla de plata, cayendo en la final ante Turquía.

Anteriormente, el equipo masculino de tiro con arco compuesto conformado por Sebastián García, Máximo Méndez y Rodrigo González ya había obtenido la presea de bronce tras vencer a la India.

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Importancia del tiro con arco en México

El tiro con arco en México es uno de los deportes que mayor alegría le ha dado a la afición. (AP Foto/Brynn Anderson)

El tiro con arco en México representa una disciplina con tradición e historia dentro del deporte nacional. Aunque no es considerado un deporte masivo, ha tenido presencia continua en competencias internacionales y ha dado al país momentos destacados, especialmente en los Juegos Olímpicos y Panamericanos.

México ha contado con arqueros reconocidos a nivel mundial, como Aída Román, Mariana Avitia y Alejandra Valencia, quienes han logrado medallas olímpicas y han situado al país entre las potencias de la especialidad en la región.

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Estos resultados han impulsado el interés por la disciplina y han motivado a nuevas generaciones a incursionar en el tiro con arco.

La Federación Mexicana de Tiro con Arco y los programas estatales han desarrollado centros de entrenamiento y eventos nacionales para detectar y formar talento. Además, existe una estructura competitiva que incluye campeonatos nacionales, selectivos y torneos universitarios, lo que facilita el desarrollo de arqueros jóvenes en todo el país.

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El tiro con arco fomenta valores como la disciplina, la concentración y el autocontrol. Estos aspectos han sido reconocidos por instituciones educativas y deportivas, que promueven la práctica del tiro con arco no solo como actividad competitiva, sino también como herramienta de formación integral.

A pesar de los logros, el deporte enfrenta retos en cuanto a presupuesto, infraestructura y difusión. Sin embargo, los resultados internacionales y la presencia de figuras emblemáticas mantienen vigente el interés y la relevancia de este deporte en México, tanto a nivel profesional como amateur.

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