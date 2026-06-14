Colombia

Ejército Nacional destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Guaviare: pertenecerían a la Estructura Primera Armando Ríos

La intervención se ejecutó como parte de una operación de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 en el municipio de Calamar, donde se desactivaron de manera controlada dos dispositivos improvisados

Guardar
Google icon

La Fuerza de Tarea Omega mantendrá operaciones sostenidas en el suroriente de Colombia bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus y el Plan Democracia 2026 - crédito Ejército

El Ejército Nacional logró neutralizar artefactos explosivos improvisados en la zona rural de Calamar, en el departamento de Guaviare, una acción dirigida a reducir la amenaza que representa el grupo armado residual Estructura Primera Armando Ríos, del Bloque Amazonas, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La operación se desarrolló el domingo 14 de junio de 2026 en la vereda Las Juntas, donde las tropas destruyeron los dispositivos antes de que pudieran ser usados contra la población civil o la Fuerza Pública.

PUBLICIDAD

El hallazgo y la destrucción controlada de los explosivos formaron parte de una serie de acciones coordinadas por el Batallón de Despliegue Rápido N.º 33, que es parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11.

Estas unidades, dotadas de capacidades especializadas en búsqueda y detección de amenazas, rastrearon y detectaron los artefactos durante una operación orientada especialmente a proteger la seguridad del suroriente colombiano.

PUBLICIDAD

Los artefactos explosivos pertenecerían a la Estructura Primera Armando Ríos del Bloque Amazonas, según informó el Ejército - crédito Ejército Nacional
Los artefactos explosivos pertenecerían a la Estructura Primera Armando Ríos del Bloque Amazonas, según informó el Ejército - crédito Ejército Nacional

Así como explicó el mayor Pedro Castellanos Riveros, comandante del Batallón de Despliegue Rápido número 33 del Ejército Nacional: “Esta operación fue posible gracias al trabajo permanente de las tropas en el área de operaciones y al empleo de las capacidades especializadas de búsqueda y detección de la amenaza, lo que permitió identificar estos elementos explosivos antes de que fueran utilizados en contra de la población civil y la fuerza pública”.

Según información preliminar, los artefactos secuestrados habrían sido instalados por integrantes de la Estructura Primera Armando Ríos, identificada como una facción del grupo residual de las antiguas Farc, ahora dirigida por alias Iván Mordisco.

La institución enfatizó que estos dispositivos están prohibidos tanto por el derecho internacional humanitario como por los derechos humanos, destacando el riesgo que suponen para civiles y fuerzas de seguridad.

Durante el procedimiento, además de los explosivos, las tropas destruyeron un contenedor cilíndrico de fabricación artesanal y tres medios de lanzamiento, elementos asociados a su activación y uso. Esta acción, subrayó el comunicado, constituye una afectación directa a las capacidades terroristas de este grupo ilegal.

La operación en Calamar, Guaviare, buscó evitar que los explosivos fueran usados contra la población civil o la Fuerza Pública - crédito Ejército Nacional
La operación en Calamar, Guaviare, buscó evitar que los explosivos fueran usados contra la población civil o la Fuerza Pública - crédito Ejército Nacional

La Fuerza de Tarea Omega informó que continuará con operaciones sostenidas bajo el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y el Plan Democracia 2026. El objetivo es proteger a la población civil, consolidar la gobernabilidad y contrarrestar cualquier intento de los grupos armados por afectar la tranquilidad regional.

Las autoridades militares reiteran que el despliegue permanente de sus unidades sobre el terreno y el uso de capacidades técnicas avanzadas son determinantes para anticiparse a las amenazas y reducir el riesgo de ataques. “La neutralización de estos artefactos explosivos representa una afectación contundente a las capacidades terroristas de esta estructura ilegal y contribuye al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el departamento del Guaviare”, concluyó el oficial.

Así, la reciente intervención en Calamar representa un avance concreto en la lucha contra la criminalidad armada, aportando a la estabilidad de las zonas rurales de Guaviare.

El operativo dejó como saldo inmediato una mejora en las condiciones de seguridad para las comunidades rurales de Guaviare, en una coyuntura donde la amenaza de artefactos improvisados impacta tanto la cotidianidad de los habitantes como la movilidad en los corredores rurales.

El Ejército Nacional destruyó un contenedor cilíndrico de fabricación artesanal durante el operativo en Las Juntas - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional destruyó un contenedor cilíndrico de fabricación artesanal durante el operativo en Las Juntas - crédito Ejército Nacional

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

El procedimiento, realizado en la vereda Los Ángeles, contó con la intervención de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3 y el respaldo de la Fiscalía General y el CTI.

Según informes de inteligencia militar, el centro de acopio destruido abastecía al Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las estructuras armadas ilegales más activas en la región.

En el lugar, las fuerzas conjuntas destruyeron 118 artefactos explosivos y decomisaron un arsenal variado: 83 dispositivos improvisados, 35 artefactos accionados por la víctima, 15 lanzadores, 182 municiones de fabricación artesanal y 520 detonadores. Además, se incautaron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, chalecos, brazaletes y una bandera identificada con insignias del ELN.

La acción se enmarca en el Plan de Operaciones Ayacucho Plus, estrategia que busca debilitar el poder logístico y operativo de los grupos armados ilegales en zonas críticas del país. La incautación de este material explosivo representa un golpe directo a la capacidad ofensiva del grupo insurgente, según fuentes militares.

Temas Relacionados

Artefactos explosivosEstructura Primera Armando RíosEjércitoGuaviareColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hora y dónde ver en Colombia el histórico “Freedom 250” de la UFC desde la Casa Blanca con tres campeones en la cartelera

La pelea principal será entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en un duelo por la supremacía mundial del peso ligero

Hora y dónde ver en Colombia el histórico “Freedom 250” de la UFC desde la Casa Blanca con tres campeones en la cartelera

Juan Camilo Portilla destacó las cualidades de Uzbekistán previo al debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El volante central destacó la presencia de jugadores con más de un Mundial en su carrera para apalancar al talento joven que recién debutará en esta edición de la Copa del Mundo

Juan Camilo Portilla destacó las cualidades de Uzbekistán previo al debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Profesor de la Universidad de Cartagena a responder ante Procuraduría por mensajes inapropiados a una estudiante

Antonio José Díaz Caballero, docente de la Facultad de Odontología, habría vulnerado normas del Código General Disciplinario, tras la denuncia de la alumna

Profesor de la Universidad de Cartagena a responder ante Procuraduría por mensajes inapropiados a una estudiante

Impresionante accidente de tránsito en la vía La Mesa - Mosquera entre un motociclista y un vehículo particular

El hecho se presentó en horas de la mañana en el sector de La Gran Vía

Impresionante accidente de tránsito en la vía La Mesa - Mosquera entre un motociclista y un vehículo particular

Gustavo Petro recibió críticas por afirmar que la historia clínica de un paciente es privada y citaron el caso del menor Kevin Acosta

Kevin Acosta es el menor de 7 años con hemofilia que murió tras sufrir un accidente en bicicleta mientras esperaba un medicamento para su enfermedad

Gustavo Petro recibió críticas por afirmar que la historia clínica de un paciente es privada y citaron el caso del menor Kevin Acosta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

Deportes

Juan Camilo Portilla destacó las cualidades de Uzbekistán previo al debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Juan Camilo Portilla destacó las cualidades de Uzbekistán previo al debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia publicó fotos del “Media day” del Mundial 2026 con adelanto de la presentación de los jugadores

Colombiano puso a jugar a un policía de Boston con el balón en el FanFest del Mundial y el video se hizo viral

Esta es la mejor hora para ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y no perderse ningún partido del Mundial

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026