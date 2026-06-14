Gustavo Petro acusó al gobernador de Córdoba de permitir propaganda electoral en un evento público y pidió al procurador pronunciarse

En la Feria Nacional de la Ganadería 2026 se proyectó un video del candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Colprensa

El senador del Pacto Histórico Alex Flórez cuestionó en su cuenta oficial de X al gobernador de Córdoba, Erasmo Zulueta, luego de que se conociera un video del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la Feria Nacional de la Ganadería 2026.

“Oye gobernador Erasmo Zuleta, pensé que eras un hombre respetuoso de la ley y la constitución. Tú eres el encargado y responsable de Todo lo que pasa en la feria de la ganadería, en serio que esto de proyectar un video de un candidato en un concierto de la feria que es organizada por la Gobernación y con recursos públicos ha sido lo más descarado que he visto en política (sic)”, indico Flórez.

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El congresista calificó de “tramposo” al mandatario departamental y afirmó que ni el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “se atrevió a tanto”.

Por estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro le solicitó al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pronunciarse sobre lo sucedido en la feria.

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En su cuenta oficial de X, el jefe de Estado señaló que el funcionario debe explicar por qué se permite mostrar videos de propaganda electoral “con dinero público”.

Gustavo Petro le solicitó al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pronunciarse sobre lo sucedido en la feria - crédito @petrogustavo/X

“Le solicito al señor Procurador expresarse sobre por qué si la feria ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la Gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral en el evento (sic)“, afirmó Gustavo Petro.

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El mandatario colombiano señaló en su publicación que la “ley no es para los de ruana” y sostuvo que el país “no se maneja como si fuera una gran hacienda particular”.

El abogado penalista Miguel Ángel del Río informó en su cuenta oficial de X, citando el mensaje de Petro, que interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. La información fue compartida por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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El abogado penalista Miguel Ángel del Río informó en su cuenta oficial de X, citando el mensaje de Petro, que presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. La información del abogado fue compartida por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Según Miguel Ángel del Río, el gobernador de Córdoba habría participado de manera directa en la campaña política, razón por la cual señaló que pedirá la suspensión provisional del cargo para Erasmo Zuleta.

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El jurista afirmó en su publicación de X que “por mucho menos”, el Ministerio Público ha suspendido funcionarios en esta contienda electoral, que el próximo 21 de junio de 2026 Colombia acudirá las urnas para elegir el próximo presidente de Colombia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“En las próximas horas interpondré queja ante la procuraduría en contra del Gobernador Erasmo Zuleta por participación directa en campaña política y solicitaré la suspensión provisional de su cargo. Por mucho menos el ministerio público ha suspendido funcionarios (sic)”, aseveró Miguel Ángel del Río.

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Miguel Ángel del Río pedirá la suspensión provisional del cargo de gobernador de Córdoba para Erasmo Zuleta por presunta participación en política - crédito @migueldelrioabg/X

La Procuraduría General de la Nación ya había ordenado la suspensión provisional de Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por presunta participación indebida en política, decisión que motivó a Carrillo a renunciar a su cargo.

La decisión fue comunicada tras el inicio de una investigación disciplinaria sobre posibles actividades políticas desde su cargo público.

La suspensión de Carrillo se suma a la decisión de apartar del cargo al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, también por presunta participación indebida en política. Ambos casos están sujetos a procesos disciplinarios que podrían derivar en destitución, inhabilidad o sanciones económicas, dependiendo del resultado de la investigación.

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La suspensión de Carlos Carrillo se suma a la decisión de apartar del cargo al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade - crédito Colprensa

“Utilizar el cargo para participar de manera indebida en controversia política consistente en la publicación de unos mensajes en su cuenta de la red social X en la que se identifica como Embajador de Colombia en Brasil al generar su apoyo en favor de una campaña política y hacer parte de la controversia que la actual campaña suscita”, indicó la entidad