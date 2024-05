Ésta es la ‘maldición’ de los herederos de Cantinflas: drogadicción, peleas, jugosa herencia y muerte (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, es una de las figuras artísticas más importantes de la historia de México, pues su paso por el Cine de Oro y característico humor blanco llegó incluso a crear un nuevo género en las cintas de dicha época, la comedia educativa y pedagógica en el país.

Sin embargo, en el terreno de su vida personal las cosas no fueron ‘color rosa’, pues el distinguido comediante mexicano tuvo una dura pérdida que ha sido señalada como el principal motivo para que su paternidad no fuera desempeñada de forma completamente funcional: la muerte de su esposa, Valentina Ivanova.

Años posteriores a su muerte, una serie de problemáticas harían de nueva cuenta su nombre y apellidos noticia de gran alcance, pues el único hijo que tuvo murió, los problemas de drogas destruyeron a sus nietos y la lujosa herencia que dejó nunca pudo tocar las manos de sus herederos.

(Foto: Twitter/@HistoriaPhotos)

¿Por qué Cantinflas no tuvo hijos biológicos? El sueño frustrado de Mario Moreno

Mario Moreno, conocido como Cantinflas, y su esposa Valentina intentaron durante años concebir un hijo, sin éxito. Tras varios intentos fallidos, la pareja decidió investigar la causa, sometiéndose a diversos estudios médicos. Estos revelaron que Moreno era estéril, un duro golpe para él, quien anhelaba profundamente la paternidad.

Esta fase de su vida se retrata en la biopic sobre Cantinflas lanzada en 2014, destacando que el descubrimiento de su esterilidad fue uno de sus mayores desafíos personales. El anhelo incumplido de tener descendencia lo llevó a enfrentarse a la depresión y el alcoholismo. Sin embargo, a pesar de la adversidad, Moreno exploró otras vías para cumplir su sueño de ser padre, demostrando su resiliencia ante la adversidad.

La llegada de Mario Arturo Moreno Ivanova a la vida de Cantinflas: su único hijo

(Foto: Fcaebook/Cine de Oro Mexicano)

Al conocer la imposibilidad de tener hijos biológicos, el reconocido actor y su esposa optaron por la adopción para formar una familia. Así fue como a los 52 años, el intérprete celebró la llegada de Mario Arturo Moreno Ivanova, su único hijo.

Este acto cumplió su deseo de paternidad y al final, Mario Arturo se convirtió en el heredero de la considerable fortuna de Cantinflas, acumulada gracias a su exitosa carrera en México y Hollywood.

La trágica vida y muerte del único hijo de Cantinflas: Mario Arturo Moreno Ivanova

Desde su nacimiento, la vida de Mario Moreno Ivanova fue centro de polémica y especulaciones. La esterilidad de la esposa de Cantinflas alimentó rumores sobre su verdadero origen, circulando dos versiones. Una controversial teoría sugería que el actor había tomado al bebé de una madre vulnerable por su situación económica.

Mario Moreno Ivanova experimentó dos matrimonios en su vida. Con Abril del Moral, su primera esposa, tuvo a Mario y Valentina, mientras que de su unión con Sandra Bernat nacieron Mario Patricio, añadiendo un segundo nombre en honor a su abuelo para mantener la tradición familiar, junto a los gemelos Marisa y Gabriel.

(Foto: Facebook/AmiGo. Cultura)

Abril del Moral manifestó descontento sobre las capacidades de Moreno Ivanova como padre, señalando que “Los tres chicos han consumido drogas” y criticando su gestión paternal. Además, reveló detalles de su convivencia, describiendo a Moreno Ivanova como alcohólico y adicto a la cocaína, lo que marcó profundamente su experiencia durante los tres años de matrimonio.

La vida de Mario Moreno Ivanova, marcada por las controversias, llegó a su fin el lunes 15 de mayo de 2017 en la Ciudad de México, a los 57 años, debido a un infarto, según confirmó su representante. Su partida cerró un capítulo de una existencia atravesada por desafíos, conflictos y dolor.

Los nietos de Cantinflas: suicido, drogadicción y fuertes problemas familiares

Mario Patricio Moreno Bernat

En las primeras horas del 24 de junio de 2013, se encontró el cuerpo sin vida de Mario Moreno Bernat, ahorcado, nieto del famoso comediante Mario Moreno Cantinflas. El suceso ocurrió en la habitación 304 del hotel Santa Cruz, ubicado en Tlalnepantla, siendo reportado por una mujer a la policía municipal alrededor de las 03:00 horas.

Ella, que acompañaba al joven, indicó que Moreno Bernat había tomado esta trágica decisión mientras ella no se encontraba en la habitación, según comunicó a las autoridades.

Los nietos de Cantinflas: suicido, drogadicción y fuertes problemas familiares: Mario Patricio Moreno Bernat (Foto: Archivo)

Gabriel Moreno Bernat

Gabriel Moreno Bernat, nieto del icónico actor mexicano Cantinflas, ha enfrentado desafíos significativos en su vida, alejados del brillo y la opulencia que su abuelo experimentó en su época de esplendor. Tras la muerte de su padre, Mario Arturo, a causa de un infarto en 2017 a los 57 años, Gabriel ha compartido su conmovedora historia en diversos medios y entrevistas.

En l 2023, durante su participación en el podcast No pasa nada, Gabriel relató una experiencia dolorosa que marcó su adolescencia, revelando un episodio de abuso a manos de su padre. Según Gabriel, Mario Arturo lo introdujo forzosamente en el mundo de las drogas, obligándolo a consumir cocaína en un conocido prostíbulo de la Ciudad de México, ya desaparecido.

“Mi papá me dijo que me iba a hacer hombre... me dio unos golpes, y pues por miedo a que me siguiera pegando, le jalé a la cocaína”, narró Gabriel sobre el incidente que ocurrió cuando tenía apenas 16 años.

¿Quién se quedó la herencia de Cantinflas?

Hace 31 años, el 20 de abril de 1993, falleció Cantinflas, el reconocido actor mexicano, dejando tras de sí una fortuna valorada en aproximadamente 68 a 70 millones de dólares. No obstante, Mario Moreno Ivanova, su hijo, enfrentó una sorpresa desalentadora al descubrir que la cuenta bancaria que esperaba contuviera dicho monto estaba prácticamente vacía al momento de gestionar la herencia de su padre. Los ejecutivos bancarios no lograron proporcionarle explicaciones satisfactorias acerca del destino de los fondos que su padre acumuló y que, supuestamente, le pertenecían únicamente a él.

Durante este proceso, Ivanova se vio inmerso en disputas legales con un primo, quien reclamaba una porción del legado del humorista. En declaraciones durante una entrevista, Moreno Ivanova mencionó que su padre manejaba cuentas bancarias en varios países, incluido México, pero en la cuenta que se estimaba contenía entre 68 y 70 millones de dólares, solo había 13 mil pesos.

Foto: Getty Images

A lo largo de los años, para mantenerse, Moreno Ivanova tuvo que vender diversas propiedades familiares como casas, ranchos y hoteles. Hasta la fecha, el destino de los 70 millones de dólares sigue siendo un enigma, puesto que, según Moreno Ivanova, en la cuenta solo se encontraron 13 mil pesos, sin que se haya esclarecido jamás el destino final de la cuantiosa fortuna de Cantinflas.