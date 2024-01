Playoffs NFL 2024: dónde ver en vivo los partidos de Comodines en México

Los Playoffs de la NFL comenzarán con los encuentros de la Ronda de Comodines. Mandatory Credit: Brad Mills-USA TODAY Sports

La temporada regular de la NFL ha concluido de manera exitosa por lo que todo está listo para los Playoffs, en donde 14 equipos iniciarán el camino rumbo al Super Bowl LVIII que tendrá lugar en Las Vegas, comenzando todo con la Ronda de Comodines, cuyos partidos contarán con una amplia posibilidad para ser vistos en vivo en México.

Te puede interesar: Cómo entrar a las fuerzas básicas del América: qué se necesita, cuánto cobran y dónde está el plantel principal

Durante el pasado fin de semana se definió a los 14 equipos que disputarán la fase final de la campaña en la NFL, siete de la Conferencia Americana (AFC) y siete de la Conferencia Nacional (NFC). Aunque hay dos equipos que ya esperan en la Ronda Divisional, los Baltimore Ravens y los San Francisco 49ers, al haber sido los mejores de su respectiva conferencia.

Por otro lado, los conjuntos restantes tendrán que disputar el Wild Card o Ronda de Comodines, en la búsqueda por seguir adelante en la Postemporada. Serán seis partidos los que se disputarán durante el fin de semana, donde el ganador avanza a la siguiente ronda.

Te puede interesar: Chicote Calderón envió indirecta a la afición de Chivas tras su llegada al Club América

El acomodo de los encuentros quedó de la siguiente manera, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5 en cada una de las Conferencia, misma situación que se repetirá en la Ronda Divisional dependiendo de los equipos que avancen.

Estos serán los encuentros de la Ronda de Comodines de la NFL Crédito: X/@NFL

Los duelos de Wild Carn en la Conferencia Americana serán Steelers vs Bills, Dolphins vs Chiefs y Browns vs Texans. Mientras que en la Conferencia Nacional quedaron de la siguiente forma Packers vs Cowboys, Rams vs Lions y Eagles vs Buccaneers.

Dónde ver EN VIVO los duelos de Wild Card en México

Los partidos de Wild Card de la NFL tendrán distintas alternativas para poder ser visto en México, además de contar con una distribución adecuada para que todos puedan ser vistos:

Cleveland Browns vs Houston Texans

Día: sábado 13 de enero

Te puede interesar: Javier Alarcón tachó como “una pena” la llegada de Cristian Calderón al Club América

Hora: 15:30 hrs (tiempo centro de México)

Lugar: NRG Stadium

Dónde ver: Canal 5, Vix+, Fox Sports y DAZN NFL Game Pass

Miami Dolphins vs Kansas City Chiefs

Día: sábado 13 de enero

Hora: 19:00 hrs

Lugar: Arrowhead Stadium

Dónde ver: Canal 5, Vix+, ESPN y DAZN NFL Game Pass

Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills

Día: domingo 14 de enero

Hora: 12:00 hrs

Lugar: Highmark Stadium

Dónde ver: Canal 5, Vix+, ESPN y DAZN NFL Game Pass

Buffalo Bills y Pittsburgh Steelers se enfrentarán en la Ronda de Comodines. Mandatory Credit: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Green Bay Packers vs Dallas Cowboys

Día: domingo 14 de enero

Hora: 15:30 hrs

Lugar: AT&T Stadium

Dónde ver: Canal 5, Vix+, Fox Sports y DAZN NFL Game Pass

Los Angeles Rams vs Detroit Lions

Día: domingo 14 de enero

Hora: 19:00 hrs

Lugar: Ford Field

Dónde ver: Canal 5, Vix+, Fox Sports y DAZN NFL Game Pass

Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers

Día: lunes 15 de enero

Hora: 19:00 hrs

Lugar: Raymond James Stadium

Dónde ver: Canal 5, Vix+, ESPN y DAZN NFL Game Pass

Philadelphia Eagles y Tampa Bay Buccaneers definirán el último equipo que avanzará a la Ronda Divisional durante el MNF. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY

La gente en México podrá disfrutar de todos los partidos por televisión abierta, tal y como ocurrió durante la temporada pasada. Se espera que esta situación se mantengan así en la Ronda Divisional y las Finales de Conferencia, junto con el Super Bowl.

Serán tres equipos de cada conferencia, Americana y Nacional, los que conseguirán avanzar a la siguiente ronda, en donde ya se encuentran los Ravens y los 49ers.

Los Kansas City Chiefs son los vigentes campeones de la NFL tras haber ganado la pasada edición del Super Bowl, venciendo a los Philadelphia Eagles, teniendo la oportunidad de refrendar su título tras clasificar a los Playoffs, tratando de meterse a la corta lista de equipos que han sido bicampeones.