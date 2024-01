De quién es el podcast donde Dani Flow hizo sus polémicas declaraciones

Dani Flow fue tundido por sus declaraciones CRÉDITO: (Instagram/@daniflowmx)

En los primeros días de enero, la atención hacia Dani Flow pasó de estar en sus canciones explícitas a centrarse en sus declaraciones, pues generó indignación que criticara a Nath Campos y a las luchas feministas, además de que reveló cuál era su rima más polémica en torno a las futuras compañeras de secundaria de su hija.

Sin embargo, muchas personas sintieron curiosidad por saber quién es Charly Galleta, el creador de contenido que entrevistó al reggaetonero. Y es que el espacio en el que Dani Flow hizo las criticadas declaraciones es su podcast, por lo que algunas personas sugirieron en redes que también es responsable por esas opiniones.

Charly Galleta es originario de Guadalajara, Jalisco, estudió Negocios Digitales en la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), aunque actualmente ha tenido invitados variados en su podcast, anteriormente también había publicado contenido sobre criptomonedas y el se define a sí mismo como un rebelde del sistema.

Él es Charly Galleta (Instagram/@soycharlygalleta)

Con el paso de los años, el joven —cuyo nombre real es Carlos Gallegos— se ha convertido en un referente del formato podcast. Los nombres de sus proyectos son Podcast Realidad y No es tema. En conversación con Jos Chávez, el creador de contenido reveló que suele tener mucha cercanía y adaptabilidad con el tipo de personas con las que interactúa.

“Lo que busco es contenido de valor y que interese, porque no todo el contenido de valor es lo que interesa o lo que interesa no siempre es de valor”, reveló a finales de 2022. Aunque él ha accedido a hacerle entrevistas a ciertos personajes que no tenía inicialmente contemplados, siempre busca que le den material diferente en los episodios. Charly García recientemente tuvo un espacio en Exa 101.1 de Guadalajara.

Algunas de las personas a las que ha entrevistado no son un personaje específico, si no que sus historias interesan porque les da un espacio para contar cosas que no suelen decirse en público, por ejemplo el capítulo en el que entrevistó a un sacerdote católico que reveló mitos y verdades de su ordenamiento; a una mujer que se dedicaba al trabajo sexual y luego estudió para ser doctora; un ex trabajador del Oxxo, un actor de la Rosa de Guadalupe, entre otros.

En una entrevista, el reggaetonero Dani Flow cuestionó la condena de Rix y deslegitimó la denuncia de Nath Campos. Crédito: X @PacoVazquezP_

En redes sociales, muchas personas aseguraron que la responsabilidad de las declaraciones de Dani Flow no es únicamente del reggaetonero, si no que Charly Galleta también habría tenido la posibilidad de corregir sus declaraciones o posicionarse en contra de ellas, incluso fue comparado con Florencia Guillot, quien tuvo en su podcast a una pareja que comenzó cuando la chica era adolescente y él era un adulto mayor de edad.

De igual forma, hay quienes siguen los podcast del joven y aseguran que su estilo es dejar hablar a los invitados, por lo que no tendría ninguna responsabilidad moral o ética respecto a las opiniones de las personas que llegan al programa.

Dani Flow se defiende tras críticas

A pesar de la controversia y las críticas, Dani Flow mantuvo su postura y reiteró que no se retractará de sus declaraciones. Su defensa se basó en su percepción de que el feminismo se ve opacado por “delincuentes” y mostró interés en que se escuchen voces genuinas como la de su hija, más que la de aquellas que considera están cometiendo actos delictivos. El artista se mantuvo firme ante la posibilidad de que su carrera pueda verse afectada, subrayando que es simplemente un cantante y que la opinión pública no debería influir en su visión personal ni en su música.

“Yo considero que no tengo ningún amigo violador. Así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó y es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas. Tú confías en un lado y yo confío en el otro, pero no creo que sea un violador, si yo creyera que es un violador jamás lo tomaría como amigo a esa persona”, dijo respecto a Rix refiriéndose a que no considera que el influencer haya actuado en contra de Nath Campos.