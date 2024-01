Cuál es la polémica rima por la que Dani Flow se arrepentirá dentro de 15 años

Dani Flow fue tundido por sus declaraciones CRÉDITO: (Instagram/@daniflowmx)

Dani Flow se popularizó por su éxito Reguetón Champagne junto a Bellakath y recientemente su canción Martillazo se hizo viral en TikTok, por lo que sonó en muchas posadas y fiestas; sin embargo, el cantante realizó algunas declaraciones que están generando una gran polémica.

Y es que el reggaetonero criticó a Nath Campos por haber denunciado el abuso sexual que cometió el youtuber Rix en su contra, horas después de que mucha gente lo “cancelara” en redes, algunas personas revivieron otro fragmento del podcast en el que revela cuál es su rima más polémica.

Dicha frase no se encuentra en alguna de sus canciones conocidas, simplemente fue una ocurrencia que le reveló a Charly Galleta en su podcast, la cual hace referencia a “tocar” a las futuras compañeras de secundaria de su hija:

“Al chile en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir, ‘a mi hija jamás la tocaría pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y sí'”

El cantante fue "cancelado" el 7 de enero, fecha en que adquirió popularidad dicha entrevista (Foto: Cortesía)

La frase contribuyó a generar aún más indignación y críticas en contra de Dani Flow, quien hasta el momento no ha hecho algún comentario respecto a lo que se dice sobre él, en su momento únicamente dijo que se arrepentiría de dicha línea.

Se desconoce cómo se le ocurrió la frase o si pensaba incluirla en alguna canción, pero muchas personas calificaron a Rey del morbo —como él mismo se ha autonombrado— como “asqueroso”, “depravado” y otros calificativos, incluso hay quienes lo acusaron de haber hecho una confesión aparentemente pedófila. De igual forma, fue criticado por no tener conciencia respecto al abuso de menores incluso teniendo una hija.

Y es que la frase hace una clara alusión al delito de estupro, el cual se comete cuando una persona mayor de 18 años sostiene cualquier contacto sexual con un adolescente de entre 12 y 17 años.

El reggaetonero ya había sido cancelado por su opinión del feminismo Crédito: (TikTok/@soycharlygalleta)

Después de lanzar el comentario, el podcaster conocido como Charly Galleta tuvo una expresión de desconcierto y ambos concluyeron que la hija de Dani Flow probablemente será educada en casa, ya que cuando ella sea una adolescente, la polémica frase podría traer consecuencias negativas con los padres de familia.

Algunos de los comentarios que se pudieron leer sobre “la rima más polémica” de Dani Flow fueron:

“¿Cómo puede no tener empatía teniendo una hija?”, “qué asco”, “lamento haber escuchado su música por el mame”, “creo que con sus letras super corrientes era suficiente para cancelarlo”, “estoy asqueada de este cab...n”, “pero es que también ¿Por qué hacen a este tipo de gente famosa?”, “hundió lo poco que tenía de su miserable carrera”, entre otros.

Dani Flow habla sobre sus canciones y su hija

Esta no es la primera vez en que su hija sale a tema de conversación en un tema similar, pues Dani Flow ya había dicho que no tenía la más mínima preocupación ante la posibilidad de que en algún punto le hicieran lo mismo que él canta en sus temas.

“Varios me dicen: ‘Ay, a tu hija le van a hacer todo lo de (tus canciones)’. Pues sí, güey, aunque yo sea sacerdote va a coger y eso qué. No entiendo en qué momento eso fue algo negativo, si es lo más rico del mundo”, dijo el intérprete de Las que no tienen papá.

Qué dijo Dani Flow sobre Nath Campos

En una reciente entrevista, el cantante Dani Flow cuestionó la condena de Rix y las acusaciones de Nath Campos en un caso de abuso Crédito: X @ysaaa_b

En el contexto de la entrevista con el podcaster Charly Galleta, Dani Flow calificó la condena y el escrutinio público hacia Rix como “una pend*jada”. A pesar de desaprobar el contenido de Rix, Flow atacó a la comunidad de “Youtubers” y expresó su disgusto hacia Campos, sin nombrarla directamente, desacreditando la naturaleza de su acusación. Recordemos que Rix, cuyo nombre real es Ricardo Arturo González Méndez, admitió su culpabilidad y fue sentenciado a tres años de prisión en 2021 por violación equiparada en grado de tentativa.

Las opiniones de Flow sobre el feminismo generaron, etiquetando al movimiento como una “mancha social” y criticando a las mujeres que se manifiestan, sugiriendo que se presentan de forma negativa.