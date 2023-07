Nicola Porcella se DECEPCIONA de Wendy porque lo nominó; fans la tachan de traicionera

Video inédito de Wendy Guevara y Nicola Porcella besándose paraliza TikTok (Fotos: Televisa)

Nicola Porcella y Wendy Guevara se convirtieron en la pareja preferida de La Casa de los Famosos México y, aunque en repetidas ocasiones, ambos han negado estar enamorados y reiteran constantemente que sólo son amigos, los constantes coqueteos dejan mucho a la imaginación de los fans.

Sin embargo este shippeo podría estar en peligro debido a que, durante la noche del pasado miércoles, la integrante de Las perdidas nominó al peruano y este se habría decepcionado mucho.

Cómo fue la nominación de Nicola Porcella

La gala de nominación del 19 de julio sería una de las más controversiales hasta ahora, pues como Jorge Losa había ganado el liderato y, además de tener inmunidad, cuenta con la posibilidad de salvar a alguien, los integrantes del Team Infierno tendrían que nominarse entre ellos por primera vez.

Wendy Guevara y Nicola Porcella (Vix)

Pese a las estrategias que se habían planteado con anterioridad, cuando estaban a punto de ingresar individualmente al confesionario para dar sus votos, la jefa dio a conocer una modificación en las reglas, donde cada uno tendría que nominar a tres personas en vez de dos.

Esto generó gran incertidumbre entre los famosos, por lo que tuvieron que repensar a quiénes le darían los puntos.

Wendy Guevara fue la última en pasar y distribuyó sus votos de la siguiente manera:

-Apio Quijano: 3 puntos

-Barby Juárez: 2 puntos

-Nicolla Porcella: 1 punto

Estos puntos, sumados a los que ya habían dado los demás compañeros hicieron que los nominados de la noche fueran: Apio, Nicola, Barby y Sergio Mayer.

'La Casa de los Famosos'. Wendy Guevara le pide a Nicola Porcella que no siga fingiendo con su orientación sexual

Nicola confronta a Wendy Guevara

Después de que terminara la gala, los integrantes del Team Infierno fueron a su cuarto a platicar y ahí confesaron cuántos y a quiénes les dieron puntos.

Aunque Nicola desde antes ya sentía la posibilidad de quedar nominado, al enterarse que Wendy Guevara le dio un punto, se mostró muy desilusionado.

“Yo confié en ti, eres a la que más cariño le tengo y la que más he defendido”, destacó el peruano.

Durante el resto de la noche, Nicola fue captado triste y pensativo tras ser nominado, Incluso llegó a decir que creí aen la posibilidad de ser el siguiente eliminado.

Las nominaciones en la casa de los famosos dejaron fuertes tensiones (Vix)

Tunden a Wendy Guevara

No obstante, en redes sociales la situación es completamente diferente, ya que varios internautas han externado su apoyo al joven y han resaltado su lealtad.

“Nicola, estamos contigo”. “Wendy se me cayó a abrir los ojos y no santificar la tampoco yo de ahora en adelante solo votaré x nicola”. “Nicola no está dolido porque está nominado, lo q le dolió fue q Wendy le dió a él aunque tenía otras opciones”. “Wendy y Emilio fallaron, critican a Apio y ellos fueron las primeras arpías en sacar el cobre y sacrificar a Nico estando Sergio Poncho Apio y Barbie”, son algunos de los comentarios.

Cabe recordar que el próximo domingo a partir de las 20:30 horas se llevará a cabo la gala de eliminación en donde uno de los nominados abandonará la casa.

Sin embargo, este jueves se realiza la salvación, por lo que Jorge -aunque ha externado en repetidas veces su cariño hacia Barby Juárez- podría cambiar el rumbo del juego al salvar a alguien inesperado.