“Es nuevo para mí”: AMLO se burla de Santiago Creel por decir que es víctima de discriminación “inversa”

“Es mentira“: AMLO se defiende ante acusaciones de Santiago Creel por discriminación “inversa”. Foto: Cuartoscuro

Tras reiterar su postura contra todo tipo de segregación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de Santiago Creel Miranda, quien afirmó ser víctima de discriminación “inversa” por “ataques” en su contra debido a, según él, el color de su piel.

Durante su conferencia matutina, el primer mandatario afirmó desconocer el término empleado por el aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, que reclamó la serie de descalificaciones proferidas desde Palacio Nacional.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las ‘mañaneras’. He sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques. No solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace”, acusó el presidente de la de la Cámara de Diputados en conferencia de prensa, el pasado lunes.

El legislador panista vaticina más "campañas" en su contra desde Palacio Nacional; sostiene que AMLO tiene un vicio de "perversidad psicóloga" Credito:TW@HNoticiasMX

En respuesta, López Obrador calificó las declaraciones del diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) como una completa “mentira”, y aclaró que él nunca se ha metido con su familia.

“No sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí. Lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos. Es mentira, completamente. Aclararlo nada más”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en su postura “por el bien de todos primero los pobres”, una de las consignas del Gobierno Federal, y enfatizó que siempre ha estado en contra de todo tipo de discriminación.

“Yo siempre he estado a favor de los pobres, por el bien de todos primero los pobres. Siempre he estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación y siempre he estado en contra de la corrupción, siempre”, apuntó.

Información en desarrollo...