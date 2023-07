Santiago Creel reconoció que se equivocó al acusar a AMLO de discriminación inversa

Creel reconoció que se equivocó al utilizar el término discriminación inversa (Foto: Cámara de Diputados)

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, generó polémica luego de que en conferencia de prensa acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de discriminación inversa en su contra.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques. No solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace”, sostuvo.

En medio de críticas, el diputado federal se retractó de lo dicho y reconoció que fue un error haber utilizado tal expresión para describir la actitud del tabasqueño.

“Un lapsus, un equívoco y, bueno, pues fue algo que así sucedió y así hay que reconocerlo. El equívoco no quita que hay un trato diferenciado del presidente. Claramente el está gobernando para los suyos y para los otros ni diálogo, insultos, descalificaciones y además pone categorías, él sí, descalificatorias”, afirmó en un encuentro con los medios este 18 de julio.

El diputado mencionó que se equivocó al señalar al presidente de discriminarlo por su color de piel

De lo que no se retractó fue de sus declaraciones sobre el trato que López Obrador a sus opositores, a quienes aseguró ni siquiera considera “pueblo”, por ir en contra de su opinión.

“Sostengo que hay un trato diferenciado, que hay un pueblo para él bueno y el otro ni siquiera es pueblo, que hay un grupo de defiende patrias y los otros son vende patrias, de leales y de traidores”, aseguró.

Sin embargo, apuntó que esto no es lo más grave, sino que el mayor problema es que utiliza “todos los recursos del Estado” para darles trato de enemigo cuando en todo caso son adversarios políticos.

Diputada de Morena aseguró que Creel es “blanco de burlas”

Julieta Ramírez, diputada federal por Morena, fue una de las críticas de la postura de Creel. Desde la sesión de la Comisión Permanente negó la existencia de la discriminación inversa.

Julieta Andrea Ramírez Padilla, diputada de Morena, llamó a Creel "blanco de burlas" (Foto: Twitter / JulietaRamirezP)

“Ser hombre blanco, con ojos azules, con dinero y con poder no es discriminación, se llama privilegio y dicho sea de paso, a usted lo criticamos por su trabajo, por oponerse a las pensiones, por ir en contra de la soberanía energética, por coludirse con Fox y Calderón, no por su físico. Usted es blanco, sí, nadie se lo niega, pero un blanco de burlas”, sentenció la legisladora.

Ramírez incluso apuntó a que detrás del discurso de Creel está el privilegio, que lo había escudado de ser objeto de críticas.

“Usted como está acostumbrado a eso, se extraña ante cualquier crítica a su persona y dice: cómo se atreven a hacerme esto a mi, si yo soy güero y si yo soy privilegiado”, expresó.

Santiago Creel no es el primer opositor en ser criticado por hacer un comentario referente a su color de piel. Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo, tuvo un tropiezo similar al publicar un video en que mencionó que no veía ningún inconveniente en ser güero, puesto que eso no cambiaba el amor que siente por México.

De la Madrid fue criticado por hablar de su tono de piel (Cuartoscuro)

En un video compartido en redes sociales cuestionó: “A mí me dicen que estoy demasiado güero, ¿cuál es el problema con ser güero?”.

Como respuesta a la pregunta que planteó, indicó: “Uno no escoge. Yo salí, digo, me faltó color, pero no me falta el amor por mi país, la pasión y sobre todo para que juntos saquemos el mejor México posible”.

Sus palabras fueron bien recibidas por usuarios de Twitter, quienes comentaron que el problema era la discriminación y las condiciones desiguales a las que se enfrentan millones de personas que no tienen tez blanca.