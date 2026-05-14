No tomas alcohol y aun así tu hígado puede estar en riesgo: estas bebidas son el problema

El hígado graso puede desarrollarse por factores metabólicos, no solo por consumo de alcohol, y afecta también a personas que no beben. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, la creencia popular y el enfoque médico tradicional asociaron el hígado graso casi exclusivamente al consumo excesivo de alcohol.

Se pensaba que, en ausencia de bebidas alcohólicas, el hígado permanecía a salvo de lesiones graves. Sin embargo, la ciencia actual ha desmentido este supuesto, demostrando que existen otros factores metabólicos capaces de desencadenar enfermedades hepáticas crónicas con la misma gravedad, incluso en personas completamente abstemias.

PUBLICIDAD

El nuevo paradigma del daño hepático: más allá del alcohol

Las principales instituciones de salud han documentado que el hígado puede sufrir daños graves en ausencia total de ingesta alcohólica.

El fenómeno se explica por la acumulación patológica de grasa en el hígado, un proceso que afecta actualmente a más de un tercio de los adultos a nivel global.

PUBLICIDAD

Esta condición, ahora conocida como Enfermedad Hepática Esteatósica Asociada a Disfunción Metabólica (MASLD), se ha convertido en la causa predominante de morbilidad y mortalidad hepática.

El consenso internacional, impulsado por expertos de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD) y otras sociedades, redefine la enfermedad no por lo que excluye (el alcohol), sino por la presencia de alteraciones metabólicas activas, como obesidad, diabetes o hipertensión.

PUBLICIDAD

El dato más relevante es que la MASLD se desarrolla y avanza de manera autónoma, independientemente del consumo de alcohol.

Esto significa que un estilo de vida supuestamente saludable, sin bebidas alcohólicas, no garantiza protección frente al daño hepático si persiste el consumo crónico de bebidas industriales endulzadas.

PUBLICIDAD

Así, el peligro se traslada a hábitos cotidianos que, hasta hace poco, se consideraban inofensivos.

Hoy se sabe que el hígado puede dañarse por alteraciones metabólicas, incluso sin consumo de alcohol, sobre todo con el consumo habitual de bebidas azucaradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto metabólico de los refrescos y sus variantes “light”

Según la Mayo Clinic y el NIH, el mecanismo central de este daño reside en la metabolización hepática de la fructosa y la sacarosa líquidas, presentes en refrescos, jugos procesados y bebidas deportivas.

PUBLICIDAD

A diferencia de la glucosa, que es aprovechada por los músculos y otros tejidos, la fructosa es absorbida casi por completo por el hígado, donde se transforma rápidamente en grasa a través de un proceso llamado lipogénesis de novo.

El consumo regular de refrescos provoca una sobrecarga energética en el hígado, que termina saturando su capacidad de oxidación y generando depósitos de triglicéridos.

PUBLICIDAD

Esta acumulación grasa desencadena inflamación, resistencia a la insulina y, a largo plazo, fibrosis y cirrosis hepática. La Universidad de Harvard advierte que las calorías líquidas no producen saciedad, lo que lleva a una ingesta excesiva y favorece el aumento de peso.

Un factor crucial es la velocidad con la que los azúcares líquidos llegan al hígado: al carecer de fibra y de efecto saciante, estas bebidas producen picos de absorción que agravan el daño tisular.

PUBLICIDAD

Además, la transformación acelerada de fructosa en el hígado agota el ATP celular y genera ácido úrico, lo que incrementa el estrés oxidativo y perpetúa la inflamación.

El riesgo oculto de las bebidas edulcoradas artificialmente

Uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos años, respaldado por estudios presentados en foros internacionales y por análisis del NIH, es que las versiones “diet” o “zero” de los refrescos no ofrecen protección frente al daño hepático.

PUBLICIDAD

Contrario a la creencia popular, el consumo de bebidas edulcoradas artificialmente aumenta el riesgo de desarrollar MASLD en niveles similares o incluso superiores a los refrescos azucarados.

Las investigaciones señalan que edulcorantes como aspartamo, sucralosa y acesulfame potásico alteran el microbioma intestinal, incrementan la permeabilidad del intestino y favorecen la entrada de endotoxinas al hígado.

Este fenómeno desencadena inflamación crónica y acelera la progresión hacia la fibrosis hepática, según el NIH.

Además, el dulzor intenso de estos productos estimula la secreción anticipada de insulina, favoreciendo la acumulación de grasa y dificultando la regulación del apetito.

Sustituir un refresco regular por su versión “light” no reduce el riesgo metabólico; solo el reemplazo por agua natural ha demostrado beneficios estadísticamente significativos.

Este gráfico ilustra cómo los refrescos azucarados y las versiones "light" afectan el hígado y el metabolismo, destacando que ninguna opción es segura para la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia epidemiológica y recomendaciones oficiales

Estudios epidemiológicos confirman que el riesgo de enfermedad hepática asociada a bebidas azucaradas es mundial. En México, el IMSS ha clasificado el consumo habitual de refrescos como el principal detonante de la acumulación anómala de grasa hepática.

El costo hospitalario para tratar las complicaciones de la enfermedad es elevado y supone una amenaza para la sostenibilidad del sistema de salud pública.

La situación es igualmente preocupante en Estados Unidos y Europa. El NIH y Harvard han demostrado, a través de imagenología avanzada y cohortes poblacionales, que existe una relación directa y dosis-dependiente entre la frecuencia de consumo de refrescos y el desarrollo de MASLD, independientemente de la presencia de obesidad, diabetes o consumo de alcohol.

Por su parte, la Mayo Clinic y NIH recomiendan eliminar por completo las bebidas azucaradas y edulcoradas de la dieta, señalando que ningún nivel de consumo es seguro para la salud hepática.

Las guías médicas actuales enfatizan la importancia de la hidratación con agua pura y la adopción de patrones dietéticos ricos en fibra y antioxidantes, como la dieta mediterránea.

Estrategias de detección y prevención

El consumo frecuente de refrescos y jugos industriales sobrecarga al hígado con azúcares líquidos, favoreciendo la acumulación de grasa, inflamación y daño hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad hepática metabólica suele cursar de manera asintomática en sus primeras fases. Por ello, los especialistas recomiendan realizar pruebas de estratificación de riesgo, como el índice FIB-4 y la elastografía hepática, en personas con factores de riesgo metabólico o antecedentes de consumo frecuente de bebidas industriales.

Estas herramientas permiten detectar a tiempo la presencia de daño hepático y facilitar intervenciones tempranas.

El abordaje preventivo exige una reeducación alimentaria en la población general, ya que la única manera de revertir el daño hepático inicial es modificar de raíz los hábitos de consumo.

Esto implica sustituir los refrescos y jugos comerciales por agua y limitar de manera drástica la ingesta de azúcares simples.

Esta decisión, simple en apariencia, puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad hepática crónica.