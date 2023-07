AMLO anuncia nueva sección de la mañanera tras ser “callado” por el INE

El presidente insistió en seguir "informando" a la ciudadanía pese a la medida cautelar del INE. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que creará una nueva sección en su tradicional conferencia mañanera, en respuesta a las medidas cautelares que emitió en su contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le prohíben hablar sobre Xóchitl Gálvez, aspirante a representar el Frente Amplío por México y las elecciones del 2024.

Te puede interesar: “El colmo de la ilegalidad”: Santiago Creel reprochó a AMLO evitar notificación del INE por vacaciones

En La Mañanera de hoy, desde Palacio Nacional, el mandatario explicó que la sección consistirá en sólo poner las declaraciones de otras personas, con la finalidad de informar a la población ante presuntas censuras.

“Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, estoy proponiendo que se llame: ‘No lo digo yo’, y nada más lo ponemos aquí, lo que dicen, para que la gente tenga información”, dijo el mandatario entre risas.

Te puede interesar: “Me quieren silenciar”: AMLO reacciona a medidas cautelares del INE y Tribunal Electoral

Argumentó que recientemente se publicó información sobre cuántas personas en México no cuentan con telefonía, televisión, internet y al menos una computadora, por lo que considera “bueno” que en las mañaneras se difunda información.

“Van a ver que hay mexicanos que no tienen acceso a los medios o a la información, a parte de que hay censura, la información es selectiva.

Te puede interesar: INE notificó por internet a AMLO sobre medidas para no hablar de temas electorales

“Se da a conocer nada más lo que les conviene, hay muchas cosas que se ocultan, por eso es bueno, que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más”, argumentó.

El presidente tuvo como primer invitado de la sección "No lo digo yo" al exmandatario Vicente Fox

AMLO estrena sección con Fox como primer invitado

El presidente estrenó hoy mismo la nueva sección de su conferencia mañanera, con un video de una entrevista a Vicente Fox, en la que le preguntan sobre cómo ha sobrellevado el retiro de su pensión, si este debería volverse a entregar en el siguiente gobierno y si se debería investigar a López Obrador.

“Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo, para que no me vayan a cepillar. Esto ayuda mucho a comprender el fondo de nuestras diferencias, el por qué somos distintos”, mencionó antes de poner el video.

Durante la entrevista, Fox dijo que le “ha costado trabajo” vivir sin recibir la pensión de ex presidentes y sin los seguros de vida, pues afirmó que por su avanzada edad debe pagar hasta 100 mil pesos al mes.